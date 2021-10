Denis Villeneuve a tourné Dune avec sa veste... de l’UQAM

Partager







Denis Villeneuve est un fier diplômé de l’UQAM! La preuve? Il portait une veste de l’université montréalaise sur le plateau de tournage du film Dune.

L’UQAM pourrait difficilement espérer une meilleure publicité, alors que le film réalisé par le cinéaste québécois connaît un succès monstre partout dans le monde depuis sa sortie au cinéma.

Le cinéaste Denis Villeneuve lors du tournage de #Dune, portant une veste à l'effigie de l’@UQAM. Denis Villeneuve y est diplômé en cinéma. pic.twitter.com/OLcyRzLdFS — Hadi Hassin (@hassinhadi) October 25, 2021

En plus d'avoir reçu des critiques élogieuses, son adaptation du grand classique de la littérature de science-fiction a raflé la première place du box-office nord-américain le week-end dernier, avec des recettes de 40,1 millions $ entre vendredi et dimanche.

Denis Villeneuve est diplômé de l’UQAM en cinéma.

Comme quoi tu peux passer du pavillon Judith-Jasmin au plateau de la superproduction la plus attendue de l'année! Tout est possible...

Une chose est sûre, si on était l'UQAM, on lui enverrait casquette, coton ouaté et bouteille réutilisable aux couleurs uqamiennes!