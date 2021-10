Jean Chrétien aurait menti sur les pensionnats autochtones: ce qu’il faut savoir sur la controverse

Partager







L’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien aurait menti en affirmant à la télévision n’avoir jamais été mis au courant des cas de mauvais traitements et d'abus sexuel dans les pensionnats autochtones. Retour sur la controverse dans laquelle s'est plongé l'ancien premier ministre.

«On n’a jamais mentionné ce problème-là quand j’étais ministre, jamais», a affirmé dimanche soir dernier, sur le plateau de Tout le monde en parle, celui qui était ministre des Affaires indiennes de 1968 à 1974.

Ne jamais dire jamais

Or, comme le rapporte Radio-Canada citant des archives gouvernementales, l'ancien premier ministre était au courant des mauvais traitements subis par les enfants autochtones dans ces pensionnats. Des rapports faisant état de ces mauvais traitements lui auraient été directement adressés.

Ce n'est pas tout. Des administrateurs du pensionnat autochtone de La Tuque, dans la circonscription que représentait Jean Chrétien, ont signalé à plusieurs reprises des cas d’agression sexuelle lorsque celui-ci était au ministère, rapporte Le Journal.

En 1969, Jean Chrétien avait même été fustigé par l’opposition, qui lui demandait des comptes concernant ces mauvais traitements. Il avait alors répliqué qu’il s’agissait d’«un problème local».

Des propos qui font jaser

Le passage de l’ancien premier ministre canadien à Tout le monde en parle a beaucoup fait réagir.

« Ça s'appelle un pensionnat mais ce n'était pas une école » -Michel Jean #TLMEP pic.twitter.com/SHx7Ada72G — Tout le monde en parle (@OFF_TLMEP) October 25, 2021

«J’ai été pensionnaire, moi, de l’âge de 6 ans jusqu’à l’âge de 21 ans. Alors, j’en ai mangé, des fèves au lard puis du gruau. C’est sûr que c’est difficile, la vie de pensionnaire. Extrêmement difficile», a lancé à Guy A. Lepage l'ex-homme politique.

L’auteur et journaliste innu Michel Jean, qui était lui aussi sur le plateau, a répliqué que «M. Chrétien ne réalise pas ce qu’est un pensionnat autochtone [et que] ça s’appelle un pensionnat, mais ce n’était pas une école.»

Pour le député néodémocrate Alexandre Boulerice, il s’agit d’un «parallèle plus que douteux et déplacé». «On est très loin des agressions sexuelles et de la violence des pensionnats. Très, très loin.»

Voici le texte intégral d'une lettre d'un enseignant qui implorait Jean Chrétien d'aider les enfants du pensionnat Sainte-Anne.

Chrétien était au courant des mauvais traitements infligés aux enfants Autochtones.

Il a refusé d'aider les enfants.https://t.co/7P02qUNq4X — Charlie Angus NDP (@CharlieAngusNDP) October 25, 2021

De son côté, le député ontarien du NPD Charlie Angus a accusé Jean Chrétien d’être un «menteur», en repartageant une lettre qui avait été adressée à l'ancien premier ministre libéral alors qu’il venait de prendre la tête du ministère des Affaires indiennes, en 1968.

