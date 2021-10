Microsoft: des économies allant jusqu’à 500$ sur la Surface Pro 7

Partager







Avec la sortie récente de la tablette Surface Pro 8, Microsoft coupe ses prix et offre jusqu’à 500$ de rabais sur le modèle précédent, la Surface Pro 7.

Ultra légère et polyvalente, la Surface Pro 7 est plus qu’une simple tablette. Grâce à son processeur Intel Core, comparable à celui d’un ordinateur portable, la tablette de Microsoft est aussi un excellent choix pour en faire un outil de création.

La Surface Pro 7 est dotée d’une batterie offrant une autonomie d’une journée entière ainsi que de webcams HD intégrées. De plus, Microsoft a une panoplie d’accessoires qui transformeront la tablette en une expérience aussi complète qu'avec un ordinateur portable.

La tablette est offerte en 2 couleurs et un choix de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage, à partir de 779$.

