Si on s’aimait: Dominic et Audrey vivent une séance de magasinage plutôt houleuse

Partager







Rien ne va plus entre Dominic et Audrey à Si on s'aimait!



• À lire aussi: Les malaises entre Éric-Guy et Isabelle, de Si on s’aimait, sont de plus en plus fréquents et c’est malaisant même pour les téléspectateurs



Si le duo en faisait rêver plus d'un dès les premières semaines de la saison, voilà que depuis quelque temps déjà, leur relation commence à sérieusement battre de l'aile. Aurait-elle atteint un point de non-retour?



C'est en tout cas ce que nous laisse croire l'extrait de ce qui attend les téléspectateurs cette semaine. On y voit Audrey, dans le bureau de Louise Sigouin, qui explique qu'elle n'avait pas envie d'être là ce matin, et qu'elle redoutait la rencontre en duo avec Dominic. De l'autre côté, on peut entendre l'ouvrier en construction dire: «Elle m'acceptait pas comme j'étais. Si tu veux un chum pour essayer de le changer, je ne suis pas la bonne personne pour toi.»

• À lire aussi: Mélanie Maynard cause le malaise ultime à La Tour et tout le monde pleure de rire



Dans le communiqué envoyé aux médias lundi matin, faisant un résumé de la semaine, on peut lire qu'«une séance de magasinage plutôt houleuse sème la discorde entre Audrey et Dominic, qui sentent le besoin de prendre une pause».



Voyez l'extrait ci-dessous:

Audrey et Dominic ne seront pas les seuls à se buter à un mur, car du côté de Tim et Marie-Denise, leur relation ne progressera pas dans la bonne direction, alors que les personnalités de Jean-François et Isabelle sont trop différentes.



Heureusement, le couple formé par Vicky et François, de son côté, franchit une grosse étape, alors que François présentera même sa prétendante à sa fille. C'est bon signe!



Ne manquez pas Si on s'aimait, du lundi au jeudi, à 19 h 30 à TVA.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s