Sonic the Hedgehog 2: Idris Elba n'essaiera pas de rendre Knuckles «sexy»

Partager







L’homme le plus sexy de 2018 du magazine People, Idris Elba, a discuté du doublage de Knuckles dans la suite de Sonic the Hedgehog avec Screen Rant et inutile de dire que certains des sujets abordés étaient d'une très grande pertinence.

• À lire aussi: Sonic the Hedgehog 2: Idris Elba incarnera Knuckles

• À lire aussi: Sonic the Hedgehog 2: un résumé de l’histoire découvert par accident sur le web

Bien qu’Elba n’a pu en dévoiler beaucoup sur son travail dans Sonic the Hedgehog 2, il a toutefois pu nous assurer qu’il n'essaierait pas d'insuffler son sex-appeal à Knuckles. «Contractuellement, je ne peux rien dire. Mais je ne dirais pas qu'il est sexy. Je ne pense pas que j'y vais pour ça. Ça c'est sûr» a-t-il dit à la plublication Web, lors d'une entrevue.

Bien que l’échidné rouge soit quand même reconnu pour sa force et son physique fort, disons qu'il serait plutôt difficile d’en faire un sex-symbol, au même titre que l’acteur qui lui prête sa voix. Quoique tout peut arriver, étant donné qu’Idris Elba est connu pour son charme et sa présence dans tous ses rôles au grand écran.

Rappelons que c’est plus tôt cette année qu’on apprenait que ce serait Idris Elba qui doublerait Knuckles, lorsque l’acteur a publié une photo des jointures du personnage sur Instagram. Sonic the Hedgehog 2 devrait sortir le 8 avril 2022.

À VOIR AUSSI

s