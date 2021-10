True crime : trois cas qui ont marqué la youtubeuse Victoria Charlton

Partager







Les fans de true crime ont souvent quelques cas «favoris», qui les intéressent particulièrement : on a demandé à la youtubeuse et autrice Victoria Charlton, alias la «reine québécoise du true crime», de nous partager trois cas qui l’ont particulièrement marquée.

Courtoisie Melany Bernier Victoria Charlton

1. La disparition de Marilyn Bergeron

En 2008, après avoir habité trois ans à Montréal, Marilyn Bergeron, une jeune femme de 24 ans, est retournée vivre chez ses parents à Québec de façon précipitée. Elle disait à ses proches avoir peur de vivre dans la métropole et dans son appartement. Son entourage a souvent mentionné que la jeune femme semblait très troublée à l’époque.

Photo d'archives Marilyn Bergeron

Le 17 février, elle est partie de chez elle en fin de matinée en mentionnant à sa mère qu’elle serait rapidement de retour. Elle aurait ensuite été aperçue à deux reprises avant de disparaître à jamais : dans une caisse Desjardins puis dans un restaurant.

Capture d'écran

«J’y pense constamment parce que je crois que Marilyn, c’est la pointe de l’iceberg et que sa disparition cache quelque chose de beaucoup plus gros. J’ai l’impression que c’est une affaire de trafic humain», avance Victoria Charlton, qui dit avoir été contactée à plusieurs reprises dans les dernières années par des gens qui voulaient lui donner des pistes depuis qu’elle a couvert le cas en 2017.

• À lire aussi: Les 17 femmes qui ont tristement été assassinées au Québec cette année

2. La disparition de Mélissa Blais

«Mélissa Blais, c’est une mère de 34 ans disparue en novembre 2017 à la sortie d’un bar de Louiseville. Quand elle sort du bar à 2h30 du matin, son cellulaire arrête d’émettre des signaux. Elle disparait à ce moment, ainsi que sa voiture et tous ses effets personnels», résume Victoria Charlton.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

La jeune mère de famille n’a malheureusement jamais été revue.

«Le cas de Mélissa Blais est triste parce que j’ai l’impression d’en avoir moins entendu parler dans les médias, mais on m’en parle beaucoup», explique Victoria Charlton, qui a produit une vidéo sur ce cas en 2018.

«Il existe quelques suspects, dont le principal qui est assez louche. Mais encore une fois, la famille continue de chercher des réponses à ses questions. Chaque année, ils organisent des fouilles dans la région et dans la rivière Saint-Maurice dans l’espoir de la retrouver», conte-t-elle.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

3. Le meurtre de Caylee Anthony

Quand on lui demande quelle histoire l’a particulièrement marquée à l’international, Victoria Charlton n’hésite pas un instant : la mort de la petite Caylee Anthony en 2008.

Une jeune mère de 19 ans, Casey Anthony, a été accusée du meurtre de sa fille de 3 ans, Caylee Anthony, après que les restes de celle-ci aient été découverts dans une forêt près du domicile des parents de la mère. L’affaire a fait scandale aux États-Unis : le magazine Times l’a même qualifiée de «procès du siècle sur les réseaux sociaux».

«J’aime beaucoup les énormes dossiers américains qui sont super médiatisés, et celui-ci, c’est probablement le plus connu d’entre tous», indique Victoria Charlton.

Malgré le comportement suspect de la mère, par faute de preuve matérielle, elle a été acquittée du meurtre et a finalement seulement été accusée d’avoir menti aux policiers.

«Cette histoire-là est vraiment bouleversante parce que toutes les preuves pointent vers la mère», s’indigne la productrice.

• À lire aussi: Viol, trafic sexuel, voies de fait: 7 vedettes américaines qui ont fait de la prison

*

La reine québécoise du true crime

Victoria Charlton est souvent surnommée la «reine québécoise du true crime».

Depuis qu’elle a lancé sa chaîne YouTube en 2016, la Québécoise de 28 ans a couvert plus de 300 histoires criminelles et étranges, en plus de récolter plus de 600 000 abonnés au passage.

Le tout lui a donné assez de matériel pour écrire trois livres : Gardez l’œil ouvert tomes 1 et 2 ainsi que Et tombent les têtes, son premier roman de fiction, qui sera publié le 3 novembre.

Elle a même fait une série télé. Évaporés : Victoria Charlton enquête sera disponible sur la plateforme Vrai dès 2022.

Après avoir habité quelques années au Mexique, Victoria Charlton est de retour au Québec : elle habite maintenant Montréal.

*

À VOIR AUSSI

Que peut-on faire si une proche est victime de violence conjugale?