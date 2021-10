Un antimasque agressif reçoit un coup de poing dans le visage après avoir menacé une femme

Partager







Un opposant aux mesures sanitaires qui ne voulait rien savoir de porter un masque dans un restaurant a pété sa coche et s’est fait péter la gueule.



Les images d’une altercation dans un restaurant américain sont devenues virales après avoir été partagées sur Twitter par un usager nommé @debdrens.

Dans celles-ci (VOIR CI-HAUT), on peut voir un homme agressif s’en prendre au personnel d’un établissement.

On peut présumer que l’homme en question s’est vu préalablement refuser l’accès, probablement parce qu’il ne portait pas de masque.

En ce moment aux États-Unis, les mesures sanitaires pour venir à bout de la pandémie de COVID-19 varient d’une région à l’autre, mais partout, les propriétaires d’entreprises privées peuvent exiger de leur clientèle de porter le masque pour fréquenter leur commerce, même si cela n’est pas requis par la loi.

L’homme chauve aux gants sans bouts de doigt ne semblait pas apprécier cette prise de position et il l’a fait savoir de façon agressive à une employée.

«Vous voulez voir ce qui arrive quand vous faites de la discrimination? On va démolir votre restaurant», a-t-il clamé en utilisant le fameux mot en F que les anglophones utilisent à plusieurs sauces.

Après avoir fait mine de quitter les lieux, le presque-client désagréable a rebroussé chemin et s’en est pris à un homme aux cheveux blancs qui voulait prendre la défense de l’employée.

Les esprits (surtout le sien) se sont échauffés et c’est alors qu’un client en a eu plein son casque de ces enfantillages.

Ce dernier s’est rué vers Monsieur Pas Content et lui a asséné un violent coup de poing au visage, qu’il l’a presque fait sortir sur le trottoir.



Les enfants, la violence c’est mal, vous voyez, mais des fois quand on crache dans le verre d’eau, il est possible que notre crachat contienne la goutte nécessaire pour le faire déborder.

Portez le masque et faites-vous vacciner. #CaVaBienAller

