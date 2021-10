Une paire de souliers portés par Michael Jordan lors d'un match vendus près de 1,5 million

Partager







Une paire de souliers portée par la superstar de la NBA Michael Jordan au début de sa carrière a été vendue pour près de 1,5 million de dollars dimanche, établissant un prix record aux enchères pour des chaussures portées pendant un match, a annoncé Sotheby's.

Les souliers, rouge et de blanc, ont été portés par la légende du basket américain lors du cinquième match de sa première saison avec les Chicago Bulls et ils sont devenus iconiques aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

«Les chaussures de sport les plus précieuses jamais proposées aux enchères, les Nike Air Ships de 1984 portées par Michael Jordan pendant la saison régulière, viennent d'être vendues à 1 472 000 dollars lors de notre vente de luxe à Las Vegas», a déclaré la maison de vente dans un communiqué publié sur Twitter.

Un prix astronomique, largement au-dessus du record détenu par une paire de Nike Air Jordans qui s'était vendue 615 000 dollars en août 2020 lors d'une vente aux enchères organisée par Christie's.

Les sneakers étaient en bon état, avec des signes d'usures provoquées par le jeu, ont détaillé Sotheby's. La paire était un cadeau de la part de Michael Jordan à Tommie Tim III Lewis, qui était ramasseur de balles pour les Denver Nuggets pendant la saison 1984-85.

En avril, une paire de chaussures Nike Air Yeezy 1, porter par le rappeur Kanye West - achetée par une plateforme d'investissement par le biais d'une vente privée - avait pulvérisé tous les records en atteignant 1,8 million de dollars, chez Sotheby's.

Le marché des chaussures de sport rares, considéré comme un marché de niche il y a une dizaine d'années, est en pleine expansion, et suscite l'intérêt des collectionneurs et du grand public.

Les chaussures signées vendues dimanche sont antérieures aux premiers Air Jordans. Les Air Ships ont été dessinés par Peter Moore. Michael Jordan a porté ce modèle en 1984 avant qu'elle ne soit bannis par la ligue. On voit l'arrivée des emblématiques Air Jordan 1 «Chicago» en 1985, ainsi que des versions modifiées en 1986.

Et la valeur de marché des objets liés à la superstar retraitée du basket-ball est montée en flèche depuis la sortie de The Last Dance, un documentaire ESPN/Netflix qui retrace la saga de Jordan et de ses Chicago Bulls.

Ont également été vendues, aux enchères de dimanche, à 20 160 dollars une paire de souliers - jamais présentés au public - Nike Air Jordan 11 Retro x OVO Gold, dans le cadre d'une collaboration entre la marque et le rappeur Drake.

