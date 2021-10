Une vente de plantes d’intérieur aura lieu à la brasserie SILO en novembre

Partager







Dans le but de permettre aux Montréalais de faire le plein de verdure avant la saison froide, l’entreprise FOLIA Design organise un «pop-up shop» en novembre.

C’est à la magnifique brasserie SILO dans Ahuntsic que l’entreprise de Québec s’installera du 12 au 14 novembre prochains.

C’est la toute première fois que FOLIA Design débarque avec ses jolies plantes dans la métropole et pour l’occasion, les clients pourront profiter de 15% de rabais non seulement sur les plantes d’intérieur, mais aussi sur les pots et accessoires végétaux.

L’entreprise promet une variété rare de plantes alors cette vente est à ne pas manquer.

En plus de magasiner des nouvelles plantes, les Montréalais pourront profiter de leur passage à la brasserie SILO pour relaxer et déguster une bonne bière entre amis.

Pop-up shop de plantes d’intérieur

12 novembre de 10h à 19h

13-14 novembre de 10h à 17h

109 rue de Louvain Ouest, Montréal

