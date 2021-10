Voici où précommander la Disney Classic Games Collection comprenant Aladdin, The Lion King et The Jungle Book

Partager







En septembre dernier, Disney présentait sa nouvelle compilation de ses jeux classiques, Disney Classic Games Collection, qui inclura Aladdin, The Lion King et The Jungle Book. La sortie de cette édition est prévue le 23 novembre et il est désormais possible de la précommander.

Voici donc où précommander Disney Classic Games Collection à 39,99$, pour vous assurer de mettre la main sur un exemplaire physique à sa sortie:

Si vous préférez encourager vos boutiques locales, voici quelques adresses que vous pouvez contacter:

Quant aux propriétaires de l’édition antérieure, comprenant Aladdin et The Lion King, il sera possible d’acheter la mise à niveau MORE Aladdin and The Jungle Book pour 9,99$US.

