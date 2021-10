Ce célèbre restaurant du Vieux-Montréal serait hanté

Partager







Une étude de Casino en ligne s’est amusée à déterminer les lieux les plus hantés du Canada, et un célèbre restaurant de Montréal figure sur la liste.

L’Auberge Saint-Gabriel, située dans le Vieux-Montréal, figure en cinquième place. Selon des rumeurs, l’endroit serait hanté par une petite fille depuis le 19e siècle ainsi que par d’autres fantômes qui errent dans les corridors labyrinthiques.

Plusieurs événements mystérieux à faire glacer le sang ont eu lieu dans l’auberge. Des murmures, des instruments de musique et des bruits de pas auraient été entendus à travers les années dans les lieux.

L’Auberge Saint-Gabriel est probablement l’un des plus vieux restaurants de Montréal et un des lieux les plus mystiques de la ville.

Construit en 1668 par des soldats français, l’endroit servait à l’époque de repère pour les gens en quête d’un endroit où boire, manger et dormir. Il s’agit d’ailleurs de la première auberge à avoir reçu un permis d’alcool en 1754.

Avec un tel bagage historique, il n’est pas si étonnant d’apprendre que le lieu est possiblement hanté.

Selon l’étude de Casino en ligne, l’endroit le plus hanté du Canada serait le phare Gibraltar Point, en Ontario. Une histoire sordide qui impliquerait un meurtre survenu dans les années 1810 concerne le lieu. Le premier gardien de phare aurait été assassiné au sommet du phare. Certaines nuits, des bruits inexplicables sont entendus. Terrifiant.

Aujourd’hui, L’Auberge Saint-Gabriel est un restaurant, un bar et une salle parfaite pour les mariages. Détenu par nul autre que le chef Marc Boulay, Garou et Guy Laliberté, l’institution historique est reconnue pour sa gastronomie et son ambiance conviviale.

Aurez-vous suffisamment de courage pour vous attabler à L’Auberge Saint-Gabriel? Peut-être tomberez-vous face à face avec un fantôme.

Auberge Saint-Gabriel

426, rue Saint-Gabriel

