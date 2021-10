Instagram: tout le monde pourra mettre des liens dans ses Stories

Partager







Instagram annonce aujourd’hui que l’autocollant «hyperlien» dans les Stories s’étendra à tous les comptes, et ce, peu importe leur taille.

L'autocollant était auparavant disponible que pour les comptes vérifiés ou avec un certain nombre d'abonnés. L'option d'hyperlien devrait toutefois être disponible pour tous les comptes à partir d'aujourd'hui.

« Pour les créateurs qui souhaitent favoriser le changement, l'autocollant hyperlien peut être un outil d'organisation et d'éducation autour de l'équité, de la justice sociale et du bien-être mental. Pour les entreprises, c'est un moyen de présenter de nouvelles offres à leurs clients », peut-on lire dans le communiqué d'Instagram.

Afin de limiter les contenus préjudiciables, Instagram indique que les comptes qui partagent de manière répétée des discours haineux ou de la désinformation n'auront plus accès aux hyperliens. L'option de l'hyperlien en Story ne sera pas immédiatement accessible aux nouveaux comptes, non plus.

L'autocollant s'installe graduellement sur les comptes, alors il est possible qu'il ne soit pas encore installé sur le vôtre.

