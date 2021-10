Les fans de L'Étrange Noël de monsieur Jack doivent se procurer cette collection maquillage

Partager







Est-ce un film de Noël ou un film d’Halloween? Peu importe, on adore L’Étrange Noël de monsieur Jack et une collection maquillage inspirée par ce film culte est un véritable rêve!

Sorti en 1993, le film d’animation The Nightmare Before Christmas créé par Tim Burton est un véritable classique. Ses images et personnages iconiques ont marqué l’imaginaire collectif à tout jamais.

Pour célébrer ce chef-d'œuvre cinématographique, la compagnie de cosmétiques ColourPop a décidé de concocter toute une collection maquillage inspirée par le film.

Voici ce que comprend la collection ColourPop X Tim Burton’s Nightmare Before Christmas :

La palette d’ombres à paupières

Elle comprend 12 teintes nacrées, pailletées et mattes. Les teintes évoquent tant l’Halloween que Noël et sont parfaites pour créer plusieurs looks différents.

Les 3 rouges à lèvres

Les trois teintes sont inspirées par Sally (rose), Jack (rouge) et Oogie Boogie (beige). Les rouges à lèvres sont ornés d’un carton à l’image du personnage qui peut ensuite décorer votre sapin de Noël! Adorable.

Les ombres en crèmes

Inspirées par le trio formé de Am, Stram et Gram, ces ombres en gel sont brillantes à souhait. L’ombre «Am» est noire à la baise, mais remplie de brillants turquoises et violets pour un effet duochrome. «Stram» est une ombre rose électrique infusée de paillettes argentées et vertes. Finalement, «Gram» est un brun brillant orné de paillettes argentées et vertes.

La collection est complétée par des autocollants pour le visage, une paillette libre, ainsi que deux ligneurs en feutre, soit un blanc et un noir brillant.

Bonus, tous les emballages vont briller dans le noir, juste pour faire plaisir à Oogie Boogie.

Le tout sort dès le 28 octobre à 10h du matin sur le site de ColourPop. Ne manquez pas ça!

