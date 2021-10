Jean Chrétien persiste et signe: il ne savait rien des pensionnats autochtones

Partager







L’ancien premier ministre Jean Chrétien persiste et signe: il ne savait pas que les jeunes Autochtones étaient victimes de sévices dans les pensionnats lorsqu'il était ministre des Affaires indiennes, de 1968 à 1974.

C'est du moins ce qu'il a affirmé en entrevue avec le chef d’antenne Patrice Roy. M. Chrétien s'est expliqué sur les propos qu'il a tenus dimanche sur le plateau de Tout le monde en parle.

«Je n’étais pas au courant. C’est sûr que si on m’avait mis au courant, j’aurais agi», a-t-il insisté, rappelant qu'à l'époque où il était ministre des Affaires indiennes, la question des pensionnats autochtones ne faisait pas constamment la une des journaux.

«Je vous dis que ce n’était pas un problème qui faisait la une. Et d’ailleurs, quelqu’un a vérifié pour moi, et on ne trouvait rien dans les journaux non plus à l’époque. Il n’y avait rien. Faites-là, la recherche. Il n’y a rien, on n’en parlait pas. Alors, ne me reprochez pas quelque chose que je ne connaissais pas», s'est-il défendu.

«Comme dans tous les collèges, il devait y avoir des problèmes partout, des fois. Le ministre de l’Éducation au Québec n’est pas au courant de tous les problèmes qu’il y a dans les écoles», a-t-il mentionné.

Pas sa première comparaison douteuse

À Tout le monde en parle, Jean Chrétien avait comparé l'expérience des Autochtones qui ont fréquenté les pensionnats à sa propre expérience.

«J’ai été pensionnaire, moi, de l’âge de 6 ans jusqu’à l’âge de 21 ans. Alors, j’en ai mangé, des fèves au lard puis du gruau. C’est sûr que c’est difficile, la vie de pensionnaire. Extrêmement difficile», a-t-il lancé à Guy A. Lepage.

L’auteur et journaliste innu Michel Jean, qui était lui aussi sur le plateau, a répliqué que «M. Chrétien ne réalise pas ce qu’est un pensionnat autochtone [et que] ça s’appelle un pensionnat, mais ce n’était pas une école».

Des preuves contradictoires?

Cette semaine, le député néodémocrate Charlie Angus a soutenu qu’une lettre avait été envoyée à M. Chrétien par un enseignant du pensionnat Sainte-Anne en 1968. Dans cette lettre, il dénonçait les conditions dans lesquelles vivaient les autochtones.

Voici le texte intégral d'une lettre d'un enseignant qui implorait Jean Chrétien d'aider les enfants du pensionnat Sainte-Anne.

Chrétien était au courant des mauvais traitements infligés aux enfants Autochtones.

Il a refusé d'aider les enfants.

«Chrétien était au courant des mauvais traitements infligés aux enfants autochtones. Il a refusé d'aider les enfants», avait alors écrit sur Twitter M. Angus, allant jusqu'à traiter Jean Chrétien de «menteur».

Le principal intéressé a assuré qu'il n'avait pas reçu la lettre et qu'il ne l'avait pas lue.

«Vous me connaissez, M. Roy. Si on m’avait parlé de ce problème-là, pensez-vous que je n’aurais rien fait? a-t-il répliqué. Pensez-vous que j’étais un négligent quand j’étais dans les affaires publiques? Si je l’avais été, je n’aurais pas eu la carrière que j’ai eue.»