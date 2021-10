Tiger King 2: voyez la bande-annonce complètement éclatée avec Joe Exotic et sa bande [VIDÉO]

Partager







Netflix dévoilait aujourd'hui la bande-annonce de la deuxième saison de Tiger King, et ça s'annonce complètement dingo.

Avec Joe Exotic derrière les barreaux et Carole Baskin en mission pour acheter son zoo, le soap félin continuera alors que de nouvelles révélations vont émerger.

C'est avec «Maybe This Time» de la comédie musicale Cabaret comme chanson thème que Netflix a présenté une bande-annonce du deuxième opus de la minisérie documentaire. Un choix aussi éclaté que la première saison, qui avait été carrément virale l'an dernier.

Bande-annonce Tiger King 2

L'aperçu de Tiger King 2 promet le retour de plusieurs personnages, dont Jeff et Lauren, le gars en Jet Ski (James Garretson), Allen Glover et Tim Stark. On voit également clairement Carole Baskin, l'ennemie jurée de Joe Exotic, ainsi que quelques nouveaux visages.

Joe Exotic, quant à lui, purge une peine de 22 ans derrière les barreaux aux États-Unis après avoir été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation de maltraitance envers les animaux, et deux chefs d'accusation pour un complot visant à tuer Carole Baskin. On le voit dans la bande-annonce, mais l'étendue de sa participation n'est pas encore claire.

C'est toute une saga, et on aura enfin une suite à partir du 17 novembre 2021.

À VOIR AUSSI

s

s