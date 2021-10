Un calendrier de l’avent rempli de bonnes bières québécoises pour patienter jusqu’au réveillon

Partager







Les calendriers de l’avent se présentent vraiment sous toutes sortes de formes maintenant.

Bien sur que celui où l’on déballe un petit chocolat par jour est un classique, mais il existe des versions plus «adultes» où vous pouvez remplacer le chocolat par une bonne bière.

La «caisse» de l’avent existe réellement et Espace Houblon en propose une rempli de bières brassées par des gens d’ici.

Au total, 12 brasseries québécoises participent à ce calendrier de l’avent alcoolisé qui commence le 1er décembre. Parmi les établissements participants on retrouve la brasserie d’Ahuntsic SILO, la Knowlton Co., la brasserie Dunham et la microbrasserie La Barberie.

Douze exclusivités se cachent dans cette caisse bien spéciale qui se détaille 129$.

La caisse de l’avent est déjà disponible en précommande sur le site d’Espace Houblon. Les quantités sont limitées alors ne tardez pas à passer votre commande si ce calendrier de l’avent 100% québécois vous intéresse. Au moment de mettre en ligne il ne restait que 36 caisses disponibles!

