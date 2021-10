Avez-vous déjà pensé à être coloc avec une personne âgée?

Partager







Quand on est étudiant, on ne pense généralement pas à habiter en colocation avec une personne âgée. Mais pourquoi pas? La colocation intergénérationnelle, ça existe depuis belle lurette et ça pourrait permettre d’atténuer les effets de la crise du logement, en plus de combattre la solitude chez nos personnes âgées.

C’est justement pour ne pas passer ses journées seul que Christopher Thomson, un ancien chargé de cours en science politique à l’Université Concordia, a voulu accueillir un étudiant dans son 5 1⁄2, à Lachine.

«J’ai vécu longtemps seul dans ma vie et je suis arrivé à un point où il est plus agréable de vivre avec des jeunes qu’en solitaire», confie-t-il.

Depuis le début du mois, l’homme de 74 ans vit avec David Benalcazar, un étudiant équatorien de 28 ans en échange au Québec. Il lui demande 350$ par mois, ce qui est bien en deçà du prix d’un loyer à Montréal.

Guillaume Cyr Christopher Thomson et David Benalcazar

À son arrivée dans la métropole, l’étudiant s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas les moyens de se payer un appartement, surtout pas au centre-ville ou dans les quartiers centraux. «En Équateur, un appartement coûte environ 200$ US», mentionne-t-il.

Il se dit d’ailleurs reconnaissant envers M. Thomson, qui lui ouvre les portes de son logement et qui est l'une de ses premières connaissances en sol québécois.

Même s’ils ont chacun leur vie, les deux hommes partagent certains moments du quotidien. Ils prennent des marches sur le bord du fleuve Saint-Laurent et échangent sur leurs cultures, par exemple.

Pas facile de trouver un coloc

Mais il est loin d’être évident, pour une personne âgée, de trouver un jeune coloc.

Parlez-en à Huguette Chayer, une retraitée de 77 ans qui recherche depuis juillet quelqu’un avec qui habiter dans son 4 1⁄2, qu’elle paie 920$, à Anjou. La dame a déjà habité avec son petit-fils et elle a eu la piqûre. Elle souhaite répéter l’expérience, notamment pour rester au fait des dernières tendances.

Guillaume Cyr Huguette Chayer

«Je préfère cette solution que d’être placée [dans une résidence pour personnes âgées]», laisse tomber Huguette Chayer.

Celle qui a déjà eu une famille d’accueil croit qu’en habitant avec quelqu’un de plus jeune, elle pourra rester chez elle plus longtemps. Elle évitera ainsi de se retrouver dans une résidence pour personnes âgées, des endroits que certains de ses proches ont comparé à des «ghettos» pour vieux.

Guillaume Cyr Chambre disponible chez Huguette Chayer pour l'étudiant

Pas étonnant que Huguette Chayer ait du mal à trouver, puisque, de son propre aveu, «personne ne connaît ça», la cohabitation intergénérationnelle. Un constat que partage Denise Trudeau, la fondatrice de Combo2générations.

Depuis sa création en 2017, l’organisme n’a réussi que cinq jumelages. Pourtant, avec la hausse du prix des loyers, ce type de colocation peut s’avérer intéressant pour les étudiants dont le budget est limité, insiste Denise Trudeau.

Lorsqu’il y a un jumelage, une convention d’hébergement est signée par l’étudiant et la personne âgée, et l’organisme reste en contact avec eux pour s’assurer du bon fonctionnement de la cohabitation. L’organisme vérifie également les antécédents judiciaires.

S’inspirer de la France?

En France, la cohabitation entre des étudiants et des personnes âgées, ou plutôt la cohabitation intergénérationnelle solidaire, est une pratique bien plus courante qu’au Québec. Elle est même encadrée par la loi, rapporte France Culture.

Les jeunes de moins de 30 ans à la recherche d’un logement peuvent aller vivre avec une personne de plus de 60 ans gratuitement ou en payant un loyer réduit, en échange d’un peu de leur temps. Cette cohabitation permet de vaincre la solitude et de rapprocher les générations, en plus d’offrir une solution aux difficultés de logement, liées notamment au prix élevé des loyers dans les grandes villes.

Plusieurs organismes à travers la France travaillent d’ailleurs à jumeler les jeunes et les aînés. Chaque année, pas moins de 1500 jeunes se tourneraient vers la cohabitation intergénérationnelle.

