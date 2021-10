Plante et Coderre à égalité: voici pourquoi tu devrais absolument aller voter aux élections municipales

Partager







À 10 jours des élections municipales, les deux candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante et Denis Coderre, sont coude à coude. Plus que jamais, c'est le vote des jeunes qui pourrait faire la différence. On vous explique pourquoi.

«Chaque vote compte»

Selon un nouveau sondage Léger-Le Journal-Montreal Gazette, la mairesse sortante et l’ancien maire sont à égalité, avec chacun 36% des intentions de vote.

En entrevue avec Le Journal, le président de la firme Léger, Jean-Marc Léger, soutient que «chaque vote compte». Il ajoute que les deux candidats ont de quoi être «nerveux» devant ces récentes statistiques.

Les jeunes préfèrent Plante

Valérie Plante et son parti, Projet Montréal, ont la cote chez les 18-34 ans, qui l’appuient à 42%.

Ensemble Montréal, le parti de Denis Coderre, recueille pour sa part l'appui de 28% des électeurs dans ce groupe d'âge.

Ainsi, «plus les jeunes votent, plus Valérie Plante a des chances de gagner» les élections, explique Jean-Marc Léger. Mauvaise nouvelle, toutefois, pour la mairesse: seul un jeune de 18-25 ans sur quatre a exercé son droit de vote en 2017, selon les statistiques officielles.

Coderre populaire chez les plus vieux

Denis Coderre semble quant à lui avoir dans sa poche les 35-54 ans (41% des intentons de vote, contre 30% pour Valérie Plante). Il est également le candidat préféré des 55 ans et plus (39% contre 38%).

Lors des élections municipales de 2017, plus de la moitié des Montréalais de 56 à 70 ans avaient voté.

Et Balarama Holness?

La présence de Balarama Holness nuit surtout à Denis Coderre, révèle le sondage.

Le chef du parti Mouvement Montréal récolte l'appui de 14% des anglophones et de 21% des allophones, un électorat prisé de l'ancien maire Coderre.

Deux enjeux qui divisent

Les Montréalais qui ont parmi leurs priorités la crise du logement et l’environnement prévoient de voter pour Projet Montréal, à respectivement 58% et 45%.

• À lire aussi: L'accès au site du projet Ray-Mont Logistiques bloqué par des mères en colère

Ensemble Montréal séduit pour sa part les électeurs qui ont à cœur la relance économique (38%) et les taxes municipales (32%).

Balarama Holness rejoint quant à lui les Montréalais qui souhaitent le statut bilingue de la métropole (33%) et pour qui la gestion de la diversité et du profilage racial est la priorité (31%).

