Un nouveau studio de jeux vidéo, Goose Byte, s’installe à Montréal

Il n’y a pas grand mois en 2021 qui se sont écoulés sans qu’un nouveau studio de développement de jeux vidéo s’installe dans la province. Ce jeudi, c’est ainsi au tour de Goose Byte d’annoncer son arrivée dans la métropole.

Financé par la firme Amplifier Game Invest, une filiale du géant suédois Embracer Group, le nouveau studio montréalais sera mené par Theodor Diea et Nathan Ross Powell, deux anciens d’Ubisoft.

Goose Byte travaillera sur ses propres propriétés intellectuelles, qui devraient être lancées sur PC et consoles. De ce fait, la nouvelle équipe dit avoir comme objectif de démocratiser différents genres de jeux existants pour les rendre accessibles à des publics plus larges, en innovant entre autres dans l’expérience utilisateur, le réseautage et les éléments sociaux.

«Goose Byte se veut une nouvelle option dans une ville qui regorge de talents en matière de développement de jeux vidéo. Nous bâtissons un studio fondé sur la confiance, le respect, l’inclusion et la durabilité, et ce, avec beaucoup d’ambition», a indiqué Theodor Diea, PDG et directeur créatif du studio, dans un communiqué transmis aux médias.

«Afin de mobiliser une équipe solide de développement de jeux vidéo dans un pôle comme Montréal, il faut des gens extraordinaires qui peuvent rallier les créateurs, concevoir des jeux stimulants et gérer une entreprise prospère. Nous nous réjouissons de la création de ce studio ainsi que de le voir confié à Theo et Nathan », a pour sa part commenté Per-Arne Lundberg, PDG d’Amplifier Game Invest.

À son lancement, l’entreprise créera sept emplois. Une quinzaine d’autres artisans devraient par la suite rejoindre l’équipe au cours des 18 prochains mois.

– Avec les informations de l’Agence QMI