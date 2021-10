Viens-tu jouer chez nous? [CHRONIQUE]

Partager







- Oui allô?

- Allo... euh... Martin svp!

- Un instant.... MARTIIIIIIIIN! TÉLÉPHOOOOOONE!

- ...

- Ouais?

- Salut, viens-tu jouer au Nint’ chez nous avec Dave?

- Ok, j’arrive!

Les années 90, ça c’était le bon vieux temps...

Quand j’étais kid, j’avais des amis qui étaient juste des amis de jeux vidéo. On chillait pas ensemble à l’école. On se tenait pas au même spot dans la cour de récré. Aucune chance que tu nous vois manger ensemble le midi. Je les invitais pas si j’allais tirer du gun à plomb dans le bois ou canner des balles au terrain de baseball. J’avais d’autres boys pour ça. Mais quand venait le temps d’appeler «des amis» pour venir jouer aux jeux vidéo all day, je savais que je pouvais compter sur Mart pis sur Dave. Et pendant l’instant d’un après-midi, on était les best buddies du moooooonde entier!

Fast-forward en 2021. Personne va être surpris si je dis que j’ai perdu Martin et David de vue. On n’est même pas amis sur Facebook. On joue plus ensemble. En fait, je ne joue plus avec personne. C’est sad, non?

J’pense que le coupable, c’est le jeu en ligne. Le début d’la fin. Au début, j’adorais jouer avec des étrangers et former des nouvelles gangs dans chaque jeux: ma gang de bros à NHL, mes tactical heads à Ghost Recon, et ainsi de suite. On vivait dans le futur!

Mais pour être honnête, j’ai jamais trouvé que de jouer en ligne remplaçait le feeling d’un ami assis sur le même couch. I mean, on a tous assez fait de Zoom dans les derniers 18 mois pour comprendre ça.

Mais au début de la vingtaine, j’avais des colocs, donc je pouvais passer des soirées à jouer à NFL 2K puis à Madden quand EA a acheté les droits exclusifs de la NFL (mais ça c’est un autre sujet). Quoi de mieux pour oublier le fait que t’as pas vraiment d’argent pis que ta job est poche que d’être entre chums, avec une console, 4 manettes, une caisse de bière pis ben du weed?

Je m’ennuie d’avoir quelqu’un sur le divan à côté de moi. I mean, j’ai ma blonde pis mon kid, j’suis pas si seul. Mais la première joue pas et le 2e est obsédé par Minecraft et Fortnite. Et il boit pas de bière encore, y’a juste 11 ans. Il ne fume pas non plus, au cas où j’avais besoin de spécifier.

Mais j’me sens weird d’inviter mes amis pour venir jouer chez nous comme quand j’avais 12 ans. C’est tu juste moi ou ça sonne ridicule as fuck un dude de 40 ans qui t’appelle pour que tu viennes jouer à Mario Kart mettons?

Donc, j’ai commencé une liste.

Une liste de fausses raisons pour attirer mes amis chez nous et jouer à la PS5.

1. Le BBQ

C’est l’option facile. Les gens s’ennuient de mes BBQ où je fais du poulet frits, des ribs, du brisket, du pulled pork, un mac and cheese et 4 sortes de sauces piquantes. C’est juste louche si mes « victimes » se rendent compte que j’invite juste 1-2 personnes pour un menu qui en nourri 70.

2. Le souper de couple

Là, il faudrait que ma blonde soit complice. Elle diverti la copine de mon ami en parlant dans nos dos, pendant que je lui « montre » ma nouvelle télé pendant une couple d’heures.

3. Le déménagement

Mon boy va sûrement trouver ça bizarre d’arriver pis y’a pas de boîtes, mais eille, personne aime ça aider à déménager donc ça va être un soulagement de sauter directement à l’étape de boire la bière.

4. Faker une maladie

Not cool, man. Not cool.

5. M’inventer un podcast de gaming

Tout le monde a envie d’être invité à un podcast, non?

6. Écrire un article en espérant que mes amis le lisent et s’invitent eux-même

- Check.

À VOIR AUSSI...

s