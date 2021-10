Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [NOVEMBRE 2021]

Partager







Sony offre une sélection variée de jeux à ses membres PlayStation Plus pour le mois de novembre

Les abonnés du service en ligne obtiendront trois jeux gratuits au cours des prochaines semaines, ainsi que trois jeux pour le PSVR.

Les membres PS Plus pourront alors notamment découvrir le tout nouveau jeu meurtre et mystère avec First Class Trouble, présenté ce mercredi lors du State of Play.

Voici donc les jeux que les abonnés PS Plus pourront télécharger gratuitement du 2 novembre au 6 décembre:

Knockout City | PS4 et PS5

First Class Trouble | PS4 et PS5

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | PS4

The Persistence | PS VR

The Walking Dead: Saints & Sinners - Édition Standard | PS VR

Until You Fall | PS VR

