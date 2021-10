7 athlètes qui ont fait leur coming out

Partager







Même si de plus en plus d’athlètes font leur coming out, les modèles sportifs issus de la communauté LGBTQA2S+ restent peu nombreux. Voici sept athlètes qui ont contribué à faire tomber les tabous.

Josh Cavallo

L’Australien de 21 ans est devenu, cette semaine, le premier joueur de soccer professionnel toujours actif au monde à faire son coming out.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a confié qu'il en avait marre de «vivre cette double vie», ajoutant que «[c'était] épuisant» à la longue.

«Tout ce que je veux faire, c’est jouer au soccer et être traité comme les autres», a affirmé celui qui évolue au sein de l’Adelaide United, en Australie.

Luke Prokop

À l’été 2021, le hockeyeur de 19 ans est devenu le premier homme ouvertement gai de la LNH.

«J’espère qu'exprimer qui je suis me permettra d’aider d’autres gens à voir que les personnes homosexuelles sont les bienvenues dans la communauté du hockey», a soutenu le jeune espoir des Predators de Nashville.

Carl Nassib

Le joueur de ligne des Raiders de Las Vegas de 28 ans a dévoilé son homosexualité au grand public sur Instagram, cet été.

«Je pense simplement que la représentation et la visibilité sont tellement importantes. J’espère vraiment qu’un jour, des vidéos comme celle-ci ne seront plus nécessaires, mais d’ici là, je vais faire de mon mieux et faire ma part pour cultiver une culture d’acceptation et de compassion», a-t-il affirmé.

Quinn

En septembre 2020, dans une publication Instagram, l’athlète a fait son coming out en tant que personne transgenre.

Quinn souhaite être «visible pour les personnes queer» qui n’ont pas de modèle.

Tom Daley

En 2013, le plongeur britannique a révélé qu'il était gai dans une vidéo publiée sur son compte YouTube. Elle a été visionnée plus de 13 millions de fois depuis.

L'athlète est aujourd'hui marié et il a un enfant.

Adam Rippon

Il affirme avoir su qu’il était gai en cinquième année du primaire, mais c’est en 2015 que l’ancien patineur artistique américain l’a révélé au grand jour.

«[Faire son coming out] c’est tellement effrayant [...], mais vous vous sentez si puissant», a affirmé Rippon en entrevue à ESPN, ce mois-ci.

Gus Kenworthy

Le médaillé olympique en ski acrobatique de 30 ans est sorti du placard en octobre 2015, dans une entrevue exclusive à ESPN.

Après son coming out, il a confié qu'il avait eu du mal à accepter sa sexualité. Il est aujourd'hui engagé dans la communauté LGBTQA2S+.