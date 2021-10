Comment aller voter aux élections municipales en fin de semaine

Partager







Cette année, le vote par anticipation aux élections municipales à Montréal et dans les autres villes du Québec tombe en même temps que la fin de semaine de l'Halloween.

Voici ce qu'il faut savoir si vous voulez avoir la chance d'apercevoir des gens costumés en train de voter - ou tout simplement cocher le vote sur votre checklist de choses à faire.

Première étape : la liste électorale

La première étape, c’est de vérifier que vous êtes bien inscrits sur la liste électorale.

Vous devriez avoir reçu par la poste une carte qui vous l’indique. Sinon, vous pouvez vérifier si un outil de vérification est offert sur internet pour votre ville (c'est le cas à Montréal), et sinon, contacter le président d'élections de votre municipalité.

Si votre nom n’est pas sur la liste, malheureusement il est trop tard : la période d’inscription se terminait le 18 octobre.

Quand et où voter?

Le vote par anticipation se déroule les 30 et 31 octobre, de 9h30 à 20h.

Le vote se poursuivra les 6 et 7 novembre, de 9h30 à 20h.

Pour savoir où aller voter, vous devez consulter la carte reçue par la poste. Pour certaines municipalités (comme Montréal) il y a aussi l'option de vérifier en ligne.

Quoi amener?

Vous devez amener avec vous :

Une pièce d'identité admissible (carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte des Forces armées canadiennes);

(carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte des Forces armées canadiennes); Un masque , que vous devrez abaisser quelques secondes pour être identifié avant de voter;

, que vous devrez abaisser quelques secondes pour être identifié avant de voter; Un stylo bleu ou noir ou bien un crayon de plomb (facultatif).

Pourquoi voter par anticipation?

Il ya plusieurs raisons pour voter par anticipation. Certaines personnes le font parce que ça adonne mieux dans leur horaire, ou parce que s'il leur arrive un imprévu le jour du vote, elles auront déjà voté.

Aussi, ça donne plus de latitude pour repasser plus tard au bureau de vote s'il y a de l'attente : on se rappelle tous des longues files qui s'étendaient devant des bureaux de vote montréalais lors des dernières élections fédérales. C'est rare que ça arrive, mais tant mieux si on peut l'éviter!

