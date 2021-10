La fille de Coeur de Pirate imite sa maman et, pour vrai, elle est pareille

Partager







Il existe de nombreuses parodies de Coeur de Pirate, mais on croit bien être tombé sur la meilleure, réalisée par nulle autre que Romy, la fille de la chanteuse.

• À lire aussi: Cœur de Pirate annonce être enceinte avec une magnifique photo



Il arrive assez souvent que les personnalités publiques se fassent parodier, et Coeur de Pirate, de par sa voix singulière, a souvent été caricaturée. Voilà que celle qui vient de lancer son tout nouvel album, Impossible à aimer, a à nouveau été imitée, mais, cette fois, par sa fille, Romy.



Si vous suivez Coeur de Pirate sur les réseaux sociaux, vous savez très certainement que la jeune Romy, qui a récemment célébré son 9e anniversaire, est très dégourdie et lance souvent des flèches assez comiques à sa célèbre maman.



Voilà qu'elle n'a pas manqué l'occasion de personnifier sa mère dans une courte vidéo que l'artiste et femme d'affaires a ensuite relayée sur son compte TikTok.

• À lire aussi: Il y a des vedettes québécoises sur un site de fétichistes des pieds et voici quelles notes ont leurs pieds



On y voit Romy qui se glisse dans la peau de Coeur de Pirate en 2008, alors que cette dernière sortait son premier album éponyme et se faisait connaître du grand public avec sa chanson Comme des enfants. C'est d'ailleurs cette pièce, désormais classique, qu'on entend en arrière-plan alors que Romy applique du mascara, perruque blonde sur la tête, avec la frange sur le côté.



Voyez le tout par vous-même:





En guise de légende, Béatrice Martin, présentement enceinte de son deuxième enfant, s'est contentée d'écrire: «Ma fille. Ce génie».

• À lire aussi: Coeur de Pirate se remet doucement d’une importante opération



En commentaires, ses abonnés TikTok semblaient du même avis, alors que plusieurs ont mentionné avoir beaucoup ri après avoir visionné cette adorable parodie!





À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s