Squid Game a maintenant sa propre cryptomonnaie (et elle est douteuse)

La célèbre série Squid Game diffusée sur Netflix a inspiré la création d’une nouvelle cryptomonnaie dont la valeur a explosé en l’espace de quelques jours. Des détenteurs ont néanmoins alerté la communauté : plusieurs sont incapables de revendre les jetons virtuels.

La monnaie virtuelle créée à l’effigie de la série Squid Game, qui porte le nom SQUID, est en réalité un laissez-passer pour participer à un tournoi virtuel inspiré des épreuves tenues dans la série.

Lors de son lancement mardi, le jeton ne valait qu’un sous, mais sa valeur atteignait plus de 13$ au moment d’écrire ces lignes et ne cesse d’augmenter depuis, si bien que sa capitalisation boursière – soit la valeur de tous les actifs en circulation – est maintenant de plusieurs centaines de millions de dollars.

Malgré cette popularité fulgurante, plusieurs sites spécialisés multiplient les mises en garde. Plusieurs détenteurs de la cryptomonnaie SQUID ont été incapables de vendre leurs jetons au cours de la journée de vendredi.

La raison qui explique cette incapacité à revendre les jetons n’est pas connue, mais selon le document descriptif du jeton publié par ses créateurs, certaines conditions doivent être respectées pour procéder à la vente.

Un tournoi en ligne

Le jeton SQUID a été lancé comme une pièce exclusive du Projet Squid Game, une plateforme qui permet de jouer et de gagner de l’argent en ligne qui va accueillir en novembre prochain un tournoi reprenant les six jeux auxquels participent les personnages dans la série.

Le principe est simple : on achète des jetons pour pouvoir payer le coût d’entrée du premier jeu, et on tente de rester en vie tout au long des épreuves pour remporter le montant final.

Comme les jeux seront dans le même ordre que dans l’émission, le premier auquel les participants pourront jouer sera Feu rouge, feu vert, dans lequel la plus de la moitié des participants meurent dans la série.

Bien qu’on ne se sache pas encore exactement comment se dérouleront les épreuves en ligne, on sait que le coût d’entrée de la première ronde sera de 456 SQUID - soit le numéro porté par le personnage principal dans la série – et qu’il augmentera après chaque ronde.

Un petit calcul rapide permet de constater que le jeu ne sera pas accessible à tous, puisque 456 SQUID, à une valeur de 13$, équivalent à 5928$.

D’après le document publié par les organisateurs, 90% des frais d’inscriptions aux divers jeux seront remis au gagnant tandis que 10% iront aux développeurs. Le montant du gros lot promet donc d’être énorme...à condition de pouvoir l’encaisser.