Kal Penn, vedette de Harold & Kumar, sors du placard dans un nouveau livre

Partager







Kal Penn, surtout connu pour ses rôles dans Harold & Kumar et House, a fait son coming out.

• À lire aussi: P-A Méthot et ses abonnés aident à sauver la vie d'un fan en détresse sur les réseaux sociaux

C’est dans son nouveau livre You Can't Be Serious que l’homme de 44 ans a avoué qu’il était gai, en plus d’être fiancé à son partenaire des 11 dernières années.

Celui qui a joué le potteux Kumar Patel dans trois films raconte que son premier rendez-vous avec son copain a impliqué 18 bières et une course NASCAR.

«Je me suis dit que ça ne pourrait jamais marcher entre nous deux. J’avais une journée de congé et ce gars-là m’amène regarder des autos tourner en rond», peut-on lire dans son livre. «Quelques semaines plus tard, on regardait des courses de Nascar ensemble chaque dimanche.»

Penn, qui a aussi occupé le rôle de directeur associé des relations publiques de la Maison-Blanche sous Obama, partage pour la première fois des détails sur sa famille et sur sa vie privée.

«Je suis très content de parler de ma relation avec les lecteurs. Mais Josh, mon partenaire, mes parents, et mon frère, les quatre personnes avec lesquelles je suis le plus proche, sont des personnes très discrètes. Ils n’aiment pas du tout l’attention.»

You Can't Be Serious paraîtra le 2 novembre prochain.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s