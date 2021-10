P-A Méthot et ses abonnés aident à sauver la vie d'un fan en détresse sur les réseaux sociaux

Partager







C'est un dénouement heureux que connaît cette histoire assez particulière: P-A Méthot a aidé à sauver la vie d'un de ses fans sur les réseaux sociaux.

Samedi soir avait lieu le fameux Party 2000 de P-A Méthot. À la suite de cette soirée haute en couleurs, qui regroupait plusieurs artistes chouchous des Québécois, l'humoriste a partagé, sur sa page Facebook, une série d'autoportraits où on le voit poser auprès de ses invités comme Annie Villeneuve, Michel Barrette et Sylain Cossette, entre autres.





Dans les commentaires, alors que ses abonnés présents au spectacle prenaient le temps de mentionner à quel point ils avaient passé une belle soirée à l'Olympia de Montréal, un homme a pour sa part utilisé la publication pour y faire un cri du coeur, exprimant qu'il avait choisi de mettre fin à ses jours.

Rapidement, dans les commentaires, de nombreux internautes se sont mobilisés pour tendre la main à cet homme en détresse et lui offrir un peu de soutien. P-A Méthot lui a lui aussi écrit, le suppliant de donner de ses nouvelles.



L'échange public entre le comique et l'homme est désormais supprimé, mais P-A Méthot a pris le temps de faire une mise au point auprès de ses abonnés qui auraient suivi l'histoire, samedi soir, en leur mentionnant qu'il s'agissait, heureusement, d'un dénouement satisfaisant.





«Plusieurs ont peut-être vu les échanges cette nuit sur ma page avec un monsieur qui avait laissé un message de détresse. Grâce à bien des internautes qui sont sur ma page, nous avons réussi à retrouver le domicile du monsieur de la Sûreté du Québec est allé à son domicile il a été pris en charge et il est en vie. Aujourd’hui il va mieux, merci à ses internautes merci aussi à la Sûreté du Québec c’est la preuve que ensemble on peut sauver des vies et que de PARLER c’est la solution. Prenez soin de vous et des autres les amis»



On salue P-A Méthot, ainsi que tous ses abonnés qui ont été réactifs face à cette situation très sérieuse.

Si vous avez besoin d'aide:



Si vous ou un de vos proches êtes en détresse, vous pouvez communiquer en tout temps avec un intervenant professionnel habitué à parler ouvertement du suicide:

Par le service d’intervention par clavardage offert sur ordinateur au suicide.ca ou en téléchargeant gratuitement l’application pour appareil mobile Mes outils

ou en téléchargeant gratuitement l’application pour appareil mobile Mes outils Par téléphone au 1 866 APPELLE (277-3553)



