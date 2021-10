Une enfant rend hommage à un personnage de District 31 décédé pour l'Halloween

Partager







Certains parents ont le tour lorsqu'arrive Halloween pour trouver des déguisements qui sortent du lot pour leurs enfants.



• À lire aussi: Un des personnages principaux de District 31 serait mort et tout le monde capote

• À lire aussi: Patrice Godin fait la connaissance de sa sœur biologique après 49 ans de séparation



C'est le cas d'Éliane Duquet, une YouTubeuse et influenceuse bien connue au Québec, qui a usé de beaucoup d'imagination pour trouver un costume à sa fille.



Oubliez la reine de neiges, le chat ou la sorcière, la petite Léonie a plutôt rendu un hommage à notre Stéphane «Poupou» Pouliot national!



La jeune maman a fait enfiler à sa petite, née en mai 2020, un chandail sur lequel on peut lire «Love You Poupou» au-dessus d'une photo du sergent-détective, tué à bout portant dans l'épisode du 30 septembre.



Voyez-la ci-dessous:

La photo a rapidement fait le tour du web, cumulant de nombreuses mentions «J'aime» et plusieurs commentaires d'abonnés qui ont adoré l'originalité du costume et le clin d'oeil à la mort de ce personnage marquant qui a secoué tout le Québec!



Une page fan de la quotidienne policière a d'ailleurs repartagé la publication en story, en identifiant Sébastien Delorme pour qu'il la voie. Justement, le comédien a non seulement bel et bien vu le déguisement, mais il a lui aussi, à son tour, repartagé le cliché.



Aussi sur le Sac de chips:

s

s