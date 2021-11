Voici le couple gagnant de l'île de l'amour qui a été choisi par le public

Partager







Ça y est. Après ben du drama, le passage d'au moins 17 Insulaires dont personne ne se souvient du nom, une saga de sandwich, un quiz de mamelons, c'était la fin ce soir à l'île de l'amour. La fin de tout.

Qui a gagné?

Arielle et Benjamin forment le grand couple gagnant de l’île de l’amour.

• À lire aussi: Anna-Maëlle avoue avoir été approchée pour OD dans l’Ouest avant de choisir l’île de l’amour

Voici comment on a appris tout ça:

Dans l'épisode final, chaque couple profitait de ses derniers moments dans la villa alors que nous pouvions jouer les voyeurs pour une dernière fois de la saison.

L'épisode a débuté avec le moment le plus touchant de toute la saison: les insulaires ont reçu une téléconférence de leur famille en direct du Québec. On pensait que Tommy-Lee était sensible et avait la larme facile, mais attendez de voir Keon...

• À lire aussi: Une vidéo de Naadei aux auditions de MixMania en 2002 refait surface

Afin de profiter de tout ce que Los Cabos a à offrir, les couples ont eu la chance de partir en date spéciale avant l'annonce des gagnants:

Keon et Isabelle ont pu faire du side by side dans le désert:

Benjamin et Arielle ont pu faire de la motomarine:

Tommy-Lee et Véroniqua ont fait du cheval sur le bord de l’eau:

Maudit que c’est cute des couples heureux.

Après une cérémonie de la flamme digne d’un bal des finissants, Naadei a finalement annoncé le classement final des couples, voté par le public.

Voici les résultats:

1. En première position, Benjamin et Arielle

2. En deuxième, Keon et Isabelle

3. Et en troisième place, Tommy-Lee et Véroniqua

C’est donc Benjamin et Arielle qui ont été couronnés roi et reine de Los Cabos. Il ne restait plus qu'à savoir lequel des deux allait gagner la cagnotte? Ce fut le hasard qui a déterminé le ou la gagnante...

C’est Arielle qui s’est finalement retrouvée avec l’enveloppe contenant le 50 000$. C’est sans surprise qu’elle a décidé de partager son prix également avec son chum.

On souhaite aux couples de l’île de l’amour un bon retour à la vie normale et d’aller retrouver leurs homologues Insulaires dans les bars de Montréal.

Qui sait, peut-être que ceux pour qui le couple ne résisterait pas à la pression du Québec pourront se reprendre avec un ou une participant.e d’OD!

Comme Ismael...?

Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour les coulisses de l’île de l’amour à TVA+

Pour voir nos revues de l'île de l'amour avec notre excellent collaborateur Danick Martineau:

s

s

s

s

s

s

Pour d'autres contenus sur l'île de l'amour:

s

s