Voici toutes nos suggestions de films et séries d'horreur pour l'Halloween

Quoi écouter à l'Halloween si on aime avoir peur? Si on préfère les films humoristiques? Si on a plutôt tendance à écouter une série d'horreur? Pas de soucis, nous avons des suggestions pour TOUS les goûts!

Il est tout à fait normal d'avoir envie d'écouter soit un film ou une série pour se mettre dans l'ambiance le soir de l'Halloween. Par contre, nous n'avons pas tous les mêmes goûts, ni le même niveau de tolérance à l'horreur.

Voici donc TOUTES nos suggestions de films ou séries à écouter le soir de l'Halloween, réunies au même endroit.

1. Pour les peureux.ses : 15 films d’horreur drôles que même les poules mouillées vont apprécier

2. Pour les habitué.es de l'horreur : Les 10 films d’horreur les plus terrifiants pour les plus courageux seulement

3. Pour ceux et celles qui préfèrent le documentaire / le true crime : Ces 10 films inspirés de véritables tueurs en série vont vous donner froid dans le dos

• À lire aussi: 21 films d’horreur terrifiants basés sur des faits réels

4. Pour ceux et celles qui cherchent des nouveautés seulement : 15 nouveaux films et séries d’horreur à écouter d’ici l’Halloween

5. Pour ceux et celles qui veulent découvrir une série d'horreur : 15 séries d'horreur à regarder d'ci l'Halloween si vous en avez le courage

6. Pour ceux et celles qui veulent un marathon d'épiodes d'Halloween de leurs séries préférées : Les meilleures épisodes d'Halloween de nos séries télé favorites

7. Pour les fans de légendes étranges : Ceci n'est pas un tutoriel beauté

Et voilà, bon visonnement !