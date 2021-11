Ça brasse au PLQ: retour sur les controverses des derniers jours

Partager







Ça brasse au Parti libéral du Québec, alors que Marie Montpetit vient de se faire montrer la porte du caucus. Après une prise de bec avec Gaétan Barrette sur Twitter la semaine dernière, on apprenait aujourd’hui que l’élue fait l’objet d’une plainte de harcèlement psychologique. Retour sur les événements.

Tension entre Barrette et Anglade

Début septembre, Gaétan Barrette s'est fait rabrouer une première fois par sa cheffe, Dominique Anglade.

L'ancien ministre de la Santé et des Services sociaux avait indiqué vouloir reprendre les rênes du ministère dans l'éventualité de l'élection d'un gouvernement libéral en 2022. Mme Anglade avait alors indiqué que le PLQ avait «une excellente porte-parole, qui s’appelle Marie Montpetit, à la Santé.»

Un tweet qui fait jaser

La semaine dernière, Marie Montpetit s'en est prise à Gaétan Barrette sur Twitter.

La députée de Maurice-Richard, qui était alors porte-parole de l’opposition officielle en matière de Santé, avait reproché à son collègue d'utiliser un ton aussi «peu productif que l’attitude autoritaire» du «premier ministre Legault» dans le dossier des médecins de famille.

M. Barrette s'était attaqué au président de la Fédération des médecins omnipraticiens, tout en défendant sa Loi 20, qui prévoyait des pénalités financières pour les médecins qui ne prennent pas suffisamment de patients.

On gagnerait tous à un changement de ton envers les professionnels de la santé qui portent le réseau à bout de bras depuis le début de la pandémie. https://t.co/6ih03v81bP — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) October 27, 2021

Aucune sanction n’avait alors été imposée par la cheffe aux deux libéraux.

Anglade décide finalement de sévir

Trois jours plus tard, Dominique Anglade a finalement décidé de retirer, à ses deux députés, leurs responsabilités de porte-parole.

La députée libérale Marie Montpetit

Marie Montpetit a perdu son poste de porte-parole en matière de santé. Gaétan Barrette a quant à lui perdu ceux de porte-parole des Finances publiques et du Conseil du trésor et son poste de critique en matière de relations intergouvernementales canadiennes.

Montpetit exclue

Dur lundi pour Marie Montpetit: le PLQ lui a demandé de se retirer du caucus «à la lumière de nouvelles informations».

Dominique Anglade aurait été informée que sa députée faisait l’objet d’une plainte de harcèlement psychologique, en plus d’allégations de harcèlement et d’intimidation.

Lundi matin, la cheffe libérale s’était montrée évasive sur l’avenir de Mme Montpetit et de M. Barrette au sein du parti.

«Moi, j’ai pris les décisions en fonction de ce que j’avais sur la table. Maintenant, la suite, je ne peux pas la prédire», avait-elle déclaré au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio.

En entrevue au 98,5 FM, elle a également déclaré ceci à propos de Gaétan Barrette: «Je pense qu’on a besoin d’un renouveau au sein de notre formation politique et ça passe par des gens qui vont respecter les collègues, respecter leurs dossiers et créer un environnement de travail où ils sentent que les gens peuvent travailler comme on se le doit en 2021.»

– Avec l’Agence QMI