Le vin et les spiritueux vont coûter encore plus cher à la SAQ

Après l’essence et les aliments, le prix du vin grimpera de nouveau à la Société des alcools du Québec (SAQ). Dès dimanche, ce sont 1901 vins et spiritueux qui coûteront plus cher aux consommateurs et la société d’État prévoit déjà réaliser d’autres hausses en janvier 2022.

Lundi, la direction a transmis à ses succursales l’information concernant ses changements de prix à venir. Il s’agit du troisième depuis le début de l’année. En mai et en juillet, 3353 et 2055 produits avaient été augmentés.

Par le passé, rappelons que la SAQ effectuait seulement deux hausses de prix annuellement, soit en mai et en novembre. C’est en raison de la crise maritime concernant le transport de la marchandise que la direction a décidé, pour cette année, de revoir sa politique concernant les ajustements de prix.

Au total, dimanche, ce sont 2261 produits courants et de spécialité en approvisionnement continu et produits achetés par lots qui verront augmenter ou diminuer leur prix de quelques sous à plusieurs dollars.

Par ailleurs, la SAQ prévoit déjà augmenter aussi une cinquantaine d’autres produits le 30 janvier 2022, portant le total à 2311. La direction mentionne ne pas pouvoir le faire, présentement, puisqu’ils sont en promotion.

«Cette hausse est attribuable au contexte inflationniste qui affecte actuellement le prix de nombreux produits de consommation», répond dans un courriel la SAQ.

L’ajustement moyen du prix à la hausse pour les produits courants et en approvisionnement continu sera de 0,40 $ (1,66 %). Il était de 0,13 $ en juillet. Le montant moyen des baisses sera de 0,31 $. Pour les approvisionnements par lot, la hausse moyenne sera de 2,09 $ (2,6 %).

Demandes des fournisseurs

La SAQ justifie ces changements par les nombreuses demandes d’ajustement de prix de la part des fournisseurs qui «font face à des défis sans précédent qui impactent leurs coûts de production, incluant la pénurie de main-d’œuvre et la hausse du prix des matières liées à l’embouteillage et au transport des produits». Ils doivent aussi jongler avec les changements climatiques.

La direction dit avoir également tenu compte dans sa décision de «l’augmentation du taux de change de l’Euro et du dollar américain».

Comme pour les deux dernières hausses, la société d’État évoque aussi les surcharges imposées par des transporteurs pour de la marchandise «en provenance de la Chine et de la Finlande». De «nouvelles conditions d’achat» pour des produits achetés par lots ont également eu un impact.

Selon le site Internet de la société d’État, la SAQ vend seulement 11 produits de la Chine et un seul de la Finlande.

Des 2261 vins ou de spiritueux touchés par l’augmentation de dimanche, 1282 produits courants et en approvisionnement continu seront plus dispendieux. Il s’agit de bouteilles qui sont toujours disponibles sur les tablettes de la SAQ ou sur le site en ligne de l’organisation.

À son premier trimestre 2021-2022, clos le19 juin, la SAQ a réalisé des ventes de 832,2 millions $, en hausse de 8,3 % par rapport à la même période un an plus tôt. Les profits de la société d’État ont atteint 284 millions $ (+16,6 %).

Les régions principalement touchées

