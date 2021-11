Madonna sème la controverse avec une séance photo où elle recrée la mort de Marilyn Monroe

Partager







La star a fait froncer plusieurs sourcils en recréant le décès de la célèbre actrice.

Madonna a été vivement critiquée après avoir mis en scène la mort de Marilyn Monroe pour une séance photos.

La reine de la pop a effectivement pris la pose comme l'actrice pour sa dernière séance photos The Last Sitting en 1962, laquelle a été complétée six semaines avant la disparition de la star.

Dans ces clichés publiés dans V Magazine, Madonna porte une perruque blonde et bouclée semblable à la fameuse chevelure de Marilyn et se trouve allongée dans une chambre d'hôtel à côté d'une boîte de médicaments.

Pour rappel, Marilyn avait 36 ans lorsqu'elle nous a quittés des suites d'une overdose de médicaments et a été retrouvée morte dans son lit le matin du 4 août 1962.

Et tout le monde n'a pas beaucoup apprécié que Madonna ait choisi de transformer la disparition de l'icône hollywoodienne en séance photos.

Sur Twitter, un internaute a déclaré: «Pour une raison lugubre et morbide, Madonna a décidé de re-créer la mort de Marilyn Monroe.»

Madonna n'as pas encore répondu à ses détracteurs et se concentre actuellement sur l'écriture de son biopic.

La star a effectivement révélé il y a quelques semaines que le scénario du film sur sa vie était pratiquement fini.

Partageant une série de photos sur Instagram, y compris une où elle prend la pose avec ce qui semble être un scénario, la star a écrit en légende: «Je suis reconnaissante pour le succès de Madame X, reconnaissante que mon script soit presque fini, et reconnaissante envers mes magnifiques enfants pour leur soutien.»

