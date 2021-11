On a joué à un jeu qui implique du caca avec des enfants

Partager







«C’est normal, c’est ta phase anale, tu t’amuses avec ton caca!»

Qui ne se souvient de cette inoubliable parodie de Passe-Partout par Rock et Belles Oreilles?

Aujourd’hui, au Sac de Chips, on retourne en enfance, pendant notre phase anale plus précisément, et on joue avec du caca.

Mais pas n’importe quel caca, non! On a essayé d’attraper la crotte volante propulsée par la toilette du jeu Flushin' Frenzy.

On a passé un merveilleux moment en famille avec nos deux enfants-cobayes, et c’est à voir dans la VIDÉO CI-HAUT.



On vous invite à revoir tous les épisodes de cette série «On teste des affaires»:



*Les chandelles auriculaires

*Le peigne-rasoir

*Le cossin pour se percer les oreilles soi-même

*L’endoscope HD

*Le Testicuzzi

On revient bientôt avec la suite de ces palpitants bancs d’essai où on teste des objets pas rapport et/ou ridicules.

