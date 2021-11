The Book of Boba Fett: première bande-annonce pour la prochaine série Star Wars de Disney+

Partager







Disney, qui continue encore et toujours de multiplier les séries télé adaptées de l’univers de Star Wars, nous offre ce lundi un aperçu de l’une d’entre elles, très attendue, avec une première bande-annonce pour The Book of Boba Fett.

La série, lancée le 29 décembre prochain sur Disney+, doit raconter les périples du célèbre chasseur de primes, interprété par Temuera Morrison, et de son associée Fennec Shand (Ming-Na Wen) qui s’installent sur Tatooine pour y faire la pluie et le beau temps.

Après son retour dans The Mandalorian, il sera assurément intéressant d’en apprendre davantage sur le personnage de Boba Fett, qui, après tout, a toujours été assez secondaire dans la trilogie originale de Star Wars.

Notons que, pour le moment, il n’y a qu’une seule saison de Book of Boba Fett de confirmée. Cela pourrait cependant changer rapidement si la série rencontre un fort succès en décembre. C’est à suivre, donc!

