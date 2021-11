Xbox Game Pass: It Takes Two, Forza Horizon 5 et GTA San Andreas arrivent en novembre

Partager







Après Back 4 Blood et Age of Empires IV en octobre, la Xbox Game Pass offrira visiblement un autre bon mois de nouveaux jeux sur son service en novembre.

Si on savait déjà que Forza Horizon 5 et ses routes mexicaines, de même que la version revue de Grand Theft Auto: San Andreas, débarqueraient ce mois-ci sur la Game Pass, on apprend ce lundi que l’excellent jeu coopératif It Takes Two arrivera aussi sur le service en novembre.

En ce qui concerne It Takes Two, il faut cependant noter que le titre sera accessible par le biais de la plateforme EA Play. Il sera donc primordial d’être abonné à la version Ultimate ou pour PC de la Xbox Game Pass pour y avoir accès.

Image courtoisie Microsoft

Sans plus attendre, voici tous les jeux qui s’ajouteront à la Xbox Game Pass dans la première moitié de novembre:

2 novembre

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC)

Unpacking (cloud, console et PC)

4 novembre

It Takes Two – via EA Play (cloud, console et PC)

9 novembre

Kill It with Fire (cloud, console et PC)

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022: Xbox Edition (cloud, console et PC)

Forza Horizon 5 (cloud, console et PC)

11 novembre

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (console)

One Step from Eden (console et PC)

Par contre, qui dit nouveaux jeux sur la Game Pass... dit également des jeux qui s’en vont. Voici donc les titres qui quitteront le service à la mi-novembre:

Dès le 15 novembre

Final Fantasy VIII HD (console et PC)

Planet Coaster (cloud et console)

Star Renegades (cloud, console et PC)

Streets of Rogue (cloud, console et PC)

The Gardens Between (cloud, console et PC)

River City Girls (cloud, console et PC)

