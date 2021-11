Britney Spears ensanglantée et menottée: ses fans vivent toute une gamme d’émotions

Partager







Britney Spears a pris par surprise ses admirateurs en publiant sur Instagram une série de photos où elle apparaît dans une bien fâcheuse position.

Ce n’est pas parce que c’est l’Halloween qu’on peut faire n’importe quoi.

• À lire aussi: Britney Spears pose complètement nue sur Instagram

Les nombreux admirateurs de Britney, qui lui vouent littéralement un culte, n’ont pas tous apprécié la plus récente mise en scène de leur idole qui a mis en ligne 3 photos et 1 vidéo où on la voit, menottes aux poignets et visage en sang.





Il faut dire que considérant la vie mouvementée de l’icône de la pop, il s’agit là d’un scénario que plusieurs ont longtemps redouté et dont ils ont pu apercevoir une triste matérialisation.



Dans sa publication Instagram, la chanteuse de 39 ans ne semble pas avoir considéré que cette mise en scène «Meurtre et mystère» puisse heurter les sensibilités de plusieurs de ses admirateurs.

• À lire aussi: Après 13 longues années, Britney Spears est enfin libérée de son père



Très candidement, Spears admet qu’elle «ne veut pas offenser qui que ce soit», mais elle avoue également qu’après avoir été sous le joug de son père pendant 13 ans, il est enfin temps pour elle de s’amuser un peu.



Donc, en gros, «je sais que ça va en fâcher plusieurs, mais après avoir vécu tout ce que j’ai vécu, il est temps que je me lâche lousse».

Instagram Britney Spears



Dans les commentaires accompagnant ses photos, une belle brochette d’opinions ont pu être lues.

D’un côté, plusieurs saluaient la créativité de l’artiste en la proclamant «Dramatic Queen», tandis que d’autres étaient moins dithyrambiques.

«Je n’aime pas ça», a simplement écrit une jeune femme.

• À lire aussi: Britney Spears fait son grand retour sur Instagram... après 7 jours d'absence



Pour certains cependant, le plus difficile était de comprendre ce dont Britney parlait. Il faut dire que sa publication n’était pas nécessairement facile à suivre.



«Oh mon Dieu, je t’aime Britney. Mais je ne comprends rien à tes posts», a dit une certaine Cozasauce.

«Mon cerveau a mal en lisant ceci», a écrit une certaine _chelseafaye.

Bref, Britney aurait peut-être avantage à adapter son niveau de créativité, et ses fans, à accepter la nouvelle réalité dans laquelle elle se lâche lousse.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s