Connaissez-vous le #NoNutNovember, ce mouvement qui incite les hommes à l'abstinence?

En novembre, alors que des messieurs arborent la moustache pour sensibiliser au cancer de la prostate, d’autres s'adonnent au #NoNutNovember. Et ça mange quoi en hiver (ou plutôt en automne), le No Nut November? C’est un mouvement populaire sur les réseaux sociaux qui consiste à ne pas éjaculer pendant tout le mois de novembre.

D’où est parti le mouvement?

D'abord, pourquoi ça s'appelle le No Nut November? En anglais, le terme «nut» est une expression familière pour «éjaculation».

Le défi aurait vu le jour sur Reddit en 2011, selon le média Distractify. Sa popularité aurait toutefois explosé à partir de 2017. Après un creux de vague l'an dernier – il semble que ce soit plus difficile de mettre sa sexualité sur pause en pleine pandémie –, le mouvement a repris de plus belle.

Sur Reddit, la communauté NoFap, qui réunit des participants au défi et des hommes qui souhaitent renoncer à la masturbation, regroupe 894 000 membres. Certains membres de cette communauté mettent d'ailleurs en avant des comportements jugés toxiques.

Le mouvement s'est aussi transporté sur TikTok, où de nombreux gars nous font part, entre autres choses, de leurs difficultés à relever le défi. Le mot-clic #nonutnovember cumule 1,2 milliard de visionnements sur le réseau social.

Si le mouvement No Nut November peut être perçu par certains hommes comme un remède à la dépendance à la porno, pour d'autres, il s'apparente d'abord à un jeu.

Quelles sont les règles?

Les règles sont simples: les hommes qui prennent part au mouvement ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ou éjaculer pendant tout le mois de novembre.

Il est techniquement possible de se masturber (et de consulter du matériel pornographique): il suffit de ne pas éjaculer.

Bien entendu, le défi s'adresse d'abord aux hommes, mais les femmes peuvent elles aussi y prendre part.

Y a-t-il des bienfaits à ne pas éjaculer pendant un mois?

À première vue, il n'y a pas d'avantage à s'imposer une abstinence d'une telle durée, affirme Laurence Desjardins, sexologue et membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec. Une abstinence d'une plus courte durée peut permettre de travailler le désir et l'attente, et ainsi augmenter le moment agréable de la jouissance.

«Certaines personnes, sans éjaculation de toute forme [que ce soit lors d'un rapport sexuel ou par la masturbation], peuvent avoir un surplus de tensions sexuelles, ressentir des douleurs au niveau des testicules ou même être plus agitées», poursuit-elle.

Mais pour certains hommes, renoncer au sexe pendant un certain temps peut être une façon de faire monter la tentation, un peu comme une personne qui s’abstiendrait de manger pendant quelques jours et à qui on promettrait un «festin» quelques jours plus tard, indique-t-elle.

Une chose est sûre: si un homme décide de participer au No Nut November, il doit le faire parce qu'il en a envie. «Si ça fait ton affaire, c’est pour toi, je n’ai vraiment pas d’opinion scientifique là-dessus», mentionne la sexologue.

Et la porno dans tout ça?

Plutôt que de s'empêcher d'éjaculer ou d'avoir des rapports sexuels, il vaut mieux se questionner sur son rapport à la porno, insiste Laurence Desjardins. Une telle réflexion peut avoir de réels bienfaits sur notre sexualité.

En octobre, le Club Sexu, un média spécialisé en sexualité positive basé à Montréal, lançait justement «Le Défi 1 mois sans porno».

L'objectif était «de prendre conscience de notre consommation et de porter un regard nouveau et éclairé sur nos comportements et nos habitudes».

