Danse et karaoké: voici ce que les tenanciers de bar pensent des nouveaux allègements

Les assouplissements annoncés par le gouvernement Legault font le bonheur des tenanciers de bar, puisque la danse et le karaoké seront de nouveau permis à partir du 15 novembre prochain. Voici les réactions de certains d'entre eux.

Nazim Tedjini, propriétaire des bars La Voûte et Blvd44, à Montréal

«On savait que garder les gens assis de 1h à 3h du matin, ça allait être très compliqué. C’est une très bonne nouvelle», affirme-t-il.

Photo Agence QMI, Alex Proteau Au centre, le propriétaire de La Voûte, Nazim Tedjini, pose avec ses portiers, tous munis de masques et de lunettes de protection.

Seul bémol: il sera difficile, selon lui, d'imposer le port du masque sur les planchers de danse: «En théorie, c’est super, mais en pratique, c’est autre chose», soutient celui qui s'attend à devoir répéter souvent la consigne, surtout dans les premières semaines.

Renaud Poulin, président et directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

«On est très contents. C’est une transition avant d’arriver à la normalité. C’est mieux d’avoir le masque pour danser que pas de danse pantoute», mentionne-t-il.

Photo agence QMI, Mario Beauregard Renaud Poulin, du resto-bar La Chope.

Avec les nouveaux allègements, ça augure bien pour les partys de Noël, se réjouit-il. «Ça va nous aider énormément.»

Pascal Lefebvre, propriétaire du bar Le Normandie, à Montréal

«Je suis surpris, ce n’est pas ce qu’on avait comme information, mais on est bien contents», lance Pascal Lefebvre, propriétaire du bar Le Normandie, un endroit chouchou des amateurs de karaoké.

Pour l'homme d'affaires (et les chanteurs amateurs), c'est donc Noël avant le temps.

Et bonne nouvelle: les habitués de la place vont retrouver avec bonheur leur animatrice préférée. «C’est notre animatrice Manon, qui est très connue ici, qui va faire la première chanson. Ça risque d’être sûrement du Céline Dion.»

Tommy Piscardelli, propriétaire du Stereo Nightclub et du StereoBar, à Montréal

«C’est une bonne démarche. On le voit partout dans le monde, on aime ça», mentionne pour sa part Tommy Piscardelli, qui compte ouvrir le Stereo Nightclub dès cette fin de semaine et le StereoBar dès le 15 novembre.

Il aimerait toutefois voir toutes les mesures sanitaires retirées. Ces dernières, dit-il, pourraient contribuer à une hausse des partys clandestins, qui font mauvaise presse aux boîtes de nuit.

