Les 12 meilleurs bars de karaoké de Montréal

Avec la plus récente annonce du gouvernement du Québec qui donne le feu vert à la danse et au karaoké dans les bars à compter du 15 novembre, il est normal que vous ailliez envie de planifier votre prochaine soirée au karaoké.

Pour l’occasion, Silo 57 a cru bon de vous dresser une liste des meilleurs bars à karaoké de Montréal. Préparez vos voix et commencez tout de suite à faire vos vocalises parce que le karaoké est de retour pour de bon le 15 novembre prochain.

Voici donc les 12 meilleurs bars où s'époumoner le temps d’une soirée karaoké à Montréal:

Avant la pandémie, les samedis, cette célèbre rhumerie du Plateau-Mont-Royal était l’hôte d’une étonnante soirée karaoké. Pour une soirée muy caliente, avec des tapas et du rhum à profusion, le Barraca est une très belle option.

1134, avenue du Mont-Royal Est

Cette taverne nouveau genre de la Petite-Italie est réputée pour ses arcades, sa bière froide et ses soirées karaoké. Consultez régulièrement leur page Facebook pour connaître les soirées thématiques. On sait déjà que la plus grosse soirée karaoké de l’histoire du Cobra est planifiée pour le 19 novembre prochain. C’est un rendez-vous!

6584, boulevard Saint-Laurent

Venez revisiter les vieux classiques et honorer le répertoire québécois au bar l’Astral 2000. La bière n’est pas chère et l’ambiance est tout le temps conviviale.

1845, rue Ontario Est

Ce cabaret de spectacles et bar à karaoké à la cote auprès des amateurs de karaoké. Situé en plein coeur du Village, les soirées y sont toujours divertissantes. Le GRAND retour du karaoké ne fera pas exception.

1669, rue Sainte-Catherine Est

Le Date, situé dans le Village, prend le karaoké très au sérieux. Vous aurez la possibilité de filmer votre performance qui sera disponible en ligne dès le lendemain. Il est certain que le répertoire de 35 000 titres contient votre chanson de prédilection au karaoké.

1218, rue Sainte-Catherine Est

Ouvert depuis 1981, le Normandie est une référence en matière de karaoké. L’endroit offre des soirées Karaoké tous les soirs de 21h à 3h du matin. Avec une scène et des projecteurs, l’expérience promet d’être inoubliable. Réservations requises.

1295, rue Atateken

Ce petit bar niché sur la rue Saint-Hubert, dans le Quartier latin, offre une expérience intime de karaoké. C’est l’endroit parfait si vous désirez passer une soirée avec votre gang sans avoir peur de vous faire juger par les pros du karaoké. Vous pouvez appeler dès maintenant pour réserver.

(514) 970-3600

1241, rue Saint-Hubert

Ce bar du Plateau Mont-Royal est reconnu pour ses soirées karaoké absolument épiques. Les lumières de Noël au plafond, la bière pas chère, les machines à sous, la table de pool et les nombreuses télés en font le cadre parfait pour une soirée sans prétention.

540, rue Boucher

Ce bar sur deux étages dans le centre-ville propose une scène imposante parfaite pour le karaoké. La musique métal est à l'honneur, la bière est froide et l’ambiance est propice aux prouesses vocales.

680, Sainte-Catherine Ouest

Situé en plein cœur du centre-ville, ce bar karaoké offre la possibilité de louer des salles privées qui s’inspirent de la Corée du Sud. Réservez directement sur le site web et chantez aussi souvent que vous le souhaitez grâce à cette expérience privée.

1286, rue Mackay

On se rend aux 3 Minots pour la grande scène, les projecteurs et les machines à fumée. L’établissement est actuellement fermé, mais risque d’ouvrir très bientôt suite aux annonces du gouvernement.

3812, boulevard Saint-Laurent

De la fondue chinoise, de la fondue au fromage, de la fondue au chocolat, des cocktails et du karaoké sont promis chez Zoé, dans Saint-Michel. Dès 20h, l’endroit se transforme en paradis du karaoké et met à disposition son catalogue de plus de 150 000 titres disponibles en français, en anglais et en espagnol.

3296, rue Jean-Talon Est

