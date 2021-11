Peu d’itinérants votent aux élections, même s’ils en ont le droit

Partager







Les itinérants peuvent voter aux élections municipales du 7 novembre prochain, même s’ils n’ont pas d’adresse.

Comme tous les électeurs montréalais, ils devaient toutefois être inscrits sur la liste électorale avant le 18 octobre dernier. Sans quoi ils ne pourront pas exercer leur droit de vote.

Pour être inscrits à la liste, ils devaient remplir une attestation de fréquentation avec le responsable du refuge ou de l’organisme communautaire où ils résident temporairement.

Peu d'itinérants votent

Même si elles sont autorisées à voter, la plupart des personnes en situation d'itinérance ne se rendront pas dans un bureau de vote, dimanche prochain.

La directrice des services aux femmes de la Mission Old Brewery, Meila Ben Ayed, nous a indiqué que moins de cinq femmes sont inscrites sur la liste, alors que le refuge en accueille 600 par année.

Même son de cloche au Campus Saint-Laurent de la Mission Old Brewery, lequel vient en aide aux hommes: le taux de participation parmi la clientèle au scrutin municipal sera très bas, affirme la directrice des services, Émilie Fortier.

Pas une priorité

Si la participation est aussi faible, c’est parce que les élections municipales arrivent loin sur leur liste des priorités, soutient Meila Ben Ayed.

«On accueille des femmes en situation d’itinérance. Elles viennent parce qu’elles sont sans réseau, sans forme de soutien familial. C’est la dernière ressource qui leur reste. Elles sont en grande souffrance et en détresse psychologique, alors je vous dirais que ce n’est pas leur priorité», explique-t-elle.

«Quand on parle de quelqu’un qui n'a pas de carte de la RAMQ, on va plus insister sur ces démarches [pour se procurer une carte d'assurance maladie] que sur le vote [aux élections municipales]», mentionne pour sa part Émilie Fortier.

«Ça leur parle vraiment moins [que les élections provinciales]. Ils ne sentent pas que les enjeux [municipaux] les concernent», poursuit-elle.

La date limite pour s’inscrire sur la liste électorale, trois semaines avant le jour du scrutin, pourrait en avoir découragé quelques-uns, ajoute-t-elle.

Malgré le manque d’intérêt pour les élections municipales, des efforts ont été déployés dans les dernières semaines pour inciter plus de sans-abri à voter. Des bénévoles pour Élections Montréal ont visité des refuges, et un débat sur l’itinérance et le logement abordable a été organisé à la Mission Old Brewery avec des candidats.

Le jour du vote, les itinérants inscrits sur la liste électorale pourront se présenter dans un bureau de vote situé à proximité du refuge, seuls ou accompagnés d’un intervenant. Ils devront présenter une pièce d’identité.

Élections Montréal n’était pas en mesure de nous indiquer combien d’itinérants sont inscrits sur la liste électorale.