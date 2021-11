Nita Tout Garni : le nouveau spot à sandwichs du Mile-End

Partager







Si vous avez l’habitude de sillonner les rues du Mile-End de Montréal, vous avez peut-être remarqué le nouveau venu: le comptoir Nita Tout Garni.

Il est difficile de se raisonner à ne pas entrer découvrir cette adresse qui de l’extérieur laisse apercevoir des étagères remplies de vin, une cuisine ouverte et un décor complètement trendy.

Assez rapidement, on se surprend à être sous le charme de cette sandwicherie qui vend des cafés, des vins d’importation privée et des sandwichs de qualité.

Plusieurs choix de sandwichs sont inscrits à l’ardoise. Tous ont l’air plus gourmands les uns que les autres. Végépâté maison, sandwich gravlax, sandwich schnitzel de veau, grilled-cheese de luxe et un sandwich déjeuner possèdent tout le nécessaire pour vous faire saliver, que ce soit sur l’heure du lunch ou avant de se rendre au bureau en matinée.

Absolument tout est fait maison sur le menu. Des sirops aromatisés pour les sodas à la focaccia, en passant par les soupes, la fraîcheur est toujours au rendez-vous.

Une équipe de sept personnes, dont Marc Bungarten (importateur de vin derrière le bar Henrietta et Dutty Wine), Jesse MacDonald (ancien chef du Crew Collective & café et du feu café bistro Voro) et François Letendre-Joachim (Shaughnessy Café) et bien d’autres.

Kyle Adams Goforth à qui on doit d’ailleurs les décors du Boxermans ou du Elena est derrière le magnifique local aux accents de verts et à la céramique colorée.

Vous remarquerez sur les étagères un mélange maison créé par le micro torréfacteur de la Nouvelle-Écosse, Anchored Coffee. Les amateurs de café filtre pourront passer se chercher une tasse et un sac pour la maison.

Les vins d’importation privée valent d’ailleurs le détour. Laissez-vous conseiller par les passionnés de vins à la tête de la sandwicherie. Vous trouverez tout le nécessaire pour votre prochain apéro.

Nita Tout Garni

5687, avenue du Parc

7h à 18h

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s