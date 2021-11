On peut voir l’érection d'Elvis dans un de ses films

Partager







Ceux qui ont des pénis pourront confirmer que, parfois, une série de circonstances peut faire en sorte qu’il se dressera au pire moment.

Ça peut arriver à tout le monde. Même au King du rock and roll!

Selon une anecdote relatée par Joe Esposito, le gérant de longue date d’Elvis Presley, dans son autobiographie Good Rockin’ Tonight, le King aurait eu une érection surprise en tournant la comédie musicale Girls! Girls! Girls!. Une érection surprise qui n’a pas été coupée au montage...

«Mes maudits pantalons me frottaient de la mauvaise façon et je ne pouvais pas me battre contre la sensation», a raconté le chanteur à Esposito.

L’incident se serait produit alors que celui connu pour ses coups de bassin chantait un duo avec l’actrice Laurel Goodwin.

«La danse avec Laurel était vraiment compliquée... avec tout le frottage et le sautage, la friction dans ses pantalons a causé le petit Elvis à se lever», raconte l'impresario.

Quand le natif du Mississippi a constaté ce qui s’était passé sous sa ceinture, il a demandé au réalisateur s’il était possible de monter la scène pour éviter de montrer la tente dans ses pantalons et ce dernier l’avait rassuré.

Malheureusement pour le King, les effets spéciaux à l’époque étaient moins sophistiqués qu’aujourd’hui et durant le numéro de danse, on voit très bien une bosse du bas ventre de M. Presley.

Le réalisateur Norman Taurog avait décidé que ça serait trop compliqué de tourner la scène à nouveau et a plutôt espéré que personne ne remarque le pénis.

«Je ne pouvais pas le croire quand le film est sorti», ajoute Esposito. «Elvis qui se dandine partout dans l’appartement alors que son petit Elvis se tient au garde à vous.»

