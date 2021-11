Un bar part en guerre contre Mariah Carey et son classique de Noël «All I Want for Christmas Is You»

Partager







Après l’Halloween, place à Noël? Pas si vite...

Alors que Mariah Carey a déclaré ouverte la saison de la musique de Noël, un bar du Texas a interdit, jusqu’en décembre, la diffusion de son classique des Fêtes, All I Want for Christmas Is You. Retour sur cette «déclaration de guerre».

• À lire aussi: Une étude dévoile que ceux qui décorent pour Noël en novembre sont plus heureux

• À lire aussi: IKEA: 25 décos de Noël de la collection des Fêtes à se procurer rapidement

• À lire aussi: De nouvelles chansons de Noël qui vous remonteront le moral

Pour s'assurer de ne pas entendre la mythique chanson de la diva résonner dans les haut-parleurs, le bar Stoneleigh P, à Dallas, a installé une affiche sur son jukebox.

«All I Want for Christmas Is You sera passée si elle est jouée avant le 1er décembre», peut-on lire sur l'avis relayé sur le web.

Et ne pensez pas vous y rendre pour faire jouer la chanson en boucle après le 1er décembre: All I Want for Christmas Is You ne sera plus diffusée qu'une seule fois par soir.

La gérante de l’établissement assure qu’elle ne déteste ni Noël ni Mariah Carey: les clients font juste jouer la chanson trop souvent.

«Quand on entend les clochettes [du début de la chanson], on court vers la télécommande du jukebox et on appuie sur “skip”», a-t-elle raconté, en entrevue avec CNN.

La réponse de Mariah Carey

Mariah Carey a repartagé le «tweet» d'un internaute qui comparait le geste de l'établissement à une déclaration de guerre à Noël. Elle a même ajouté une image d'elle vêtue d'une armure, tirée de la campagne publicitaire du jeu vidéo Game of War.

Plus tôt cette semaine, la chanteuse avait d'ailleurs mis fin à la fête d'Halloween en partageant sur Instagram une vidéo dans laquelle on la voit frapper une citrouille à coups de bâton.

Une chanson payante

En 2017, selon The Economist, la chanson All I Want for Christmas Is You avait rapporté, depuis sa sortie en 1994, plus de 60 millions de dollars US en redevances à la chanteuse de 52 ans.

À ce jour, le vidéoclip de la chanson a été vu environ 697 800 000 de fois. Sur la plateforme Spotify, ce ver d'oreille a été écouté plus de 936 millions de fois.