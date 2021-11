Voici les allègements qui pourraient être annoncés cet après-midi

Partager







Le gouvernement Legault pourrait nous annoncer des d’assouplissements au mesure sanitaire cet après-midi, dont la fin de l’obligation de tenir un registre dans les bars et restaurants et la levée du port du masque obligatoire en classe au secondaire, nous apprend le Bureau parlementaire.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait en faire l'annonce à 13 h, cet après-midi.

Les allègements pourraient entrer en vigueur le lundi 15 novembre.

Levée du masque

La levée de l'obligation du port du masque en classe au secondaire est rendue possible grâce au taux élevé de vaccination chez les 12 à 17 ans, dont 86 % sont adéquatement vaccinés.

Les élèves devront continuer de se couvrir le visage dans les espaces communs et lors du transport scolaire, rapporte le Bureau parlementaire.

Les plus jeunes du primaire, qui ne sont pas encore vaccinés, devront pour l’instant continuer de porter le masque. Idem pour les élèves des niveaux supérieurs, au cégep et à l’université, alors que 21 % des 18 à 29 ans n’ont pas encore reçu deux doses.

Fini le registre

Les bars et les restaurateurs, qui peuvent de nouveau opérer à la capacité maximum et fermer à 3h, ne seront plus obligés de tenir un registre des clients.

Le passeport vaccinal sera toujours exigé.

