Amateurs de jeux vidéo, ne ratez pas MEGAMIGS

Dans quelques jours, du 9 au 14 novembre, se tiendra l’édition dédiée à l’industrie du jeu vidéo : MEGAMIGS. Un événement organisé et produit par la Guilde du jeu vidéo du Québec et Kaliko.

Cette année, l’événement sera réparti en trois volets pour le grand public ainsi qu’à l’industrie :

Vitrines et démonstrations (contenus gratuits)

Conférences

Développement des affaires

Pour les raisons que l’on connaît depuis plus de 20 mois, l’édition 2021 se déroulera virtuellement. Cette année, l’accent sera mis «sur la jouabilité et la découverte. Il sera possible pour le grand public de visiter gratuitement et virtuellement les kiosques et les vitrines d’une centaine d’exposants, ainsi que de découvrir et tester les dernières nouveautés!» Seuls les volets professionnels et les conférences sont facturés.

MEGAMIGS Grille des tarifs

Parlant des conférences, celles-ci «seront des lieux d’accès à l’information qui favoriseront les échanges. En plus des périodes de questions-réponses, des séances récapitulatives avec les conférenciers seront prévues. Le volet développement d’affaires revient avec une formule des plus interactives et adaptée aux besoins de tous.»

L’an dernier, MEGAMIGS avait rassemblé plus de 1800 participants et 127 entreprises. Jusqu’à treize pays étaient représentés malgré les contraintes de déplacement.

MEGAMIGS

Plus de 40 jeux à jouer et à découvrir

Puisque cet incontournable rendez-vous se concentrera sur la jouabilité et la découverte, les passionnés pourront y jouer à pas moins de 41 jeux dans le cadre d’une vaste exposition gratuite.

En s’inscrivant aisément et sans frais à la plateforme Discord, ils auront la possibilité de réserver une plage horaire de 40 minutes en solo ou avec leurs amis.

Par la suite, ils s’amuseront avec des classiques ou des nouveautés: Far Cry 6, Discovery Tour: Viking Age, Gotham Knights, Goons: Legends of the Hockeyverse, A Rat’s Life: The Cat Conspiracy, etc.

Les joueurs pourront chercher selon leur intérêt parmi les catégories suivantes : jeux AAA, d’action et d'aventure, familiaux, d’horreur (+18 ans), mobiles, multijoueurs, narratifs, québécois et de stratégies. La quantité et la variété permettront assurément à chacun d’y trouver son compte.

MEGAMIGS

Et pourquoi ne pas y découvrir une nouvelle carrière?

MEGAMIGS proposera également un volet consacré à l’éducation et aux métiers liés aux jeux vidéo. Les 12 et 13 novembre, les jeunes et les adultes en recherche de carrière y trouveront toute l’information sur les programmes québécois de formation en création numérique collégiaux et universitaires. Huit établissements privés, collèges et universités y participeront.

Au menu :

Salons de discussion sur les programmes en jeux vidéo avec professeurs, directeurs de programmes, étudiants et concepteurs de jeux;

Conférences virtuelles des institutions afin d’y présenter leurs programmes de formation.

En passant, trouvez-vous que le nouveau logo de Meta (Facebook) ressemble au double M de MEGAMIGS?