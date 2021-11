Autobus électriques: Québec annonce un investissement majeur de 5 G$

Partager







Le premier ministre François Legault a annoncé mercredi un investissement majeur dans les autobus électriques au cours des prochaines années.

L’annonce faite en marge de la COP26 à Glasgow prévoit l’acquisition de 2148 nouveaux autobus 100 % électriques d’ici 2030 grâce à une enveloppe budgétaire de 2,4 milliards $ ce qui permettra d’atteindre la cible de 55 % de la flotte d’autobus urbains.

Le reste de l’investissement, soit 2,6 milliards $, sera consacré à la construction de nouveaux garages adaptés et l’installation de bornes de recharge.

Les premières livraisons d’autobus urbains électriques se feront à compter de 2023, selon le programme d’électrification des véhicules qui prévoit la mise en service de 805 autobus d’ici mars 2026.

Québec mettra sur la table 3,65 G$, tandis que les sociétés de transport et le gouvernement fédéral participeront complèteront l’investissement avec 1,35 milliard $.

Selon les projections de Québec, on prévoit l’électrification d’ici la même échéance de 30 % des véhicules automobiles légers (1,5 million de véhicules), 40 % de taxis et 65 % des autobus scolaires.

«L’objectif qu’on doit se donner, c’est que le Québec soit un pôle mondial dans l’industrie des autobus et des trains électriques. La demande est déjà énorme. Seulement au Québec, on a pour 55 G$ en projets de transport collectif au cours des 10 prochaines années», a indiqué par communiqué le premier ministre François Legault.

«Partout ailleurs, en Amérique du Nord, le nombre de projets va exploser dans la prochaine décennie. C’est une occasion en or pour le Québec. Et on a tout ce qu’il faut pour la saisir», a ajouté M. Legault.

L’ambition du gouvernement Legault est de contribuer, à travers le PEV, à l’atteinte de la cible de réduction des émissions de GES et de viser la carboneutralité pour le Québec d’ici 2050.