Échec pour Hydro-Québec au Maine, Legault réagit: ce qu’il faut savoir

François Legault assure que d’autres options s’offrent au Québec pour acheminer son hydro-électricité vers le Massachusetts, malgré le refus des citoyens du Maine qui ont rejeté la ligne de transport par référendum. Voici ce qu'il faut savoir sur ce nouveau revers.

Un «plan B»

«On savait que le référendum serait serré, donc on a effectivement un plan B», a assuré le premier ministre lors d’une conférence de presse en marge de la COP26.

Le Québec, dit-il, regarde «différents scénarios» avec le Massachusetts.

Les citoyens du Maine ont rejeté, mardi soir, le passage de la ligne d’Hydro-Québec devant alimenter le Massachusetts dans une proportion d’environ 60%, selon des résultats préliminaires.

Un deuxième revers

Il s’agissait d’un second revers pour la société d’État, après un refus du New Hampshire de laisser passer la ligne New England Clean Energy Connect, un projet d’exportation d’hydro-électricité d’une valeur de 10 G$.

«Il y a différents chemins qu’on peut prendre pour se rendre au Massachusetts et il y a différents moyens aussi, souligne le premier ministre Legault. On sait que le gouvernement fédéral américain appuie le projet, mais je ne peux pas, malheureusement, aller plus loin ce matin.»

Un second projet, pour alimenter la ville de New York, ne risque pas de rencontrer le même type d’opposition, assure M. Legault. «Tout le trajet est construit par une compagnie américaine qui est appuyée par l’État de New York et la Ville de New York», souligne-t-il.

Certains permis demeurent toutefois à obtenir pour cette ligne.

Hydro-Québec réagit

«Hydro-Québec entreprendra les actions nécessaires pour faire reconnaître ses droits et assurer la poursuite de la construction du projet qui contribuera de façon importante à la lutte aux changements climatiques», a indiqué dans un communiqué la société d’État, mercredi.

La société d'État rappelle que durant les trois dernières années les avantages environnementaux du projet de la construction d’une ligne de transport de 233 kilomètres pour rejoindre le Massachusetts ont été reconnus par les organismes réglementaires américains.

Ottawa avait également donné son feu vert au projet d’Hydro-Québec en association avec son partenaire américain Central Maine Power.

«Cette ligne de transport d'électricité est le fruit d'un effort de collaboration régionale visant à affronter la crise climatique, un effort qui continue de faire partie intégrante de notre vision à long terme», a ajouté Hydro-Québec.