Charles Lafortune se rappelle un grand flop d'animation jamais diffusé et c’est hilarant

Partager







Dans la plus récente édition du magazine Croc, qui atterrira dans les kiosques demain, l’animateur adoré de tous, Charles Lafortune, mieux connu pour avoir joué Guy dans Watatatow, a raconté la fois où il avait eu l’air le plus fou.

• À lire aussi: Mathieu Gratton rend un émouvant hommage à Charles Lafortune à la première de Studio G

• À lire aussi: Charles Lafortune partage un émouvant témoignage d’une personne dont la vie a changé à la suite de «Autiste, bientôt majeur»

Et son histoire vaut la peine d’être lue.

Même Guy A Lepage a déclaré que c’était «la chose la plus drôle qu’il avait vue de sa vie.»

Ça se passe en 2002. Pour vous remettre en contexte, 2002 au Québec, c’est l’année où on apprend que le gouvernement fédéral a continué à distribuer des commandites malgré le fait qu'il ait su dès 2000 que certaines agences avaient été payées pour du travail qui n'a pas été fait. C’est aussi l’année où les citoyens de Murdochville ont voté pour la fermeture de leur ville lors d'un référendum, alors que l'acteur français-devenu-russe Gérard Depardieu était décoré chevalier de l'Ordre du Québec.

Archives

Nous n'avons pas de meilleure photo de ce dernier événement, désolé. Personne ne sait non plus pourquoi selon qui se mettra plus tard à uriner dans les avions semble avoir un oeil au beurre noir lors de cette cérémonie solonnelle. Peut-être avait-il foutu quelques raclées à des Romains avant d’arriver.

Ben coudonc.

Bref, en 2002, le beau Charles commençait l’animation de Chasse à l’homme, à Radio-Canada, un jeu de type «rallye et chasse au trésor» (ça, ça sonne très 2002).

Voici de quoi avait l'air Charles en 2002 lorsqu'il était de bonne humeur:

PHOTOS D’ARCHIVES GILLES LAFRANCE

Voici de quoi il avait l'air quand il animait Chasse à l'homme:

PHOTOS D’ARCHIVES

*Fait intéressant à noter: l'année suivante, en 2003, Charles allait animer L'école des fans, à TVA, et sourire beaucoup plus souvent.

Poursuivons.

Fort de sa très grande popularité d’animateur de jeu de rallye, Charlot s’était vu confier par le diffuseur public l’animation du moment où les vedettes se présenteraient sur le tapis rouge, juste avant l’émission de la rentrée de Radio-Canada, qui célébrait ses 50 ans.

L’émission était préenregistrée et animée par Jean-René Dufort et Chantal Fontaine (un duo qui fait encore des siennes presque 20 ans plus tard. (Ah non, ça c'est Chantal Lamarre)). Toutes les vedettes de l’heure étaient réunies au célèbre studio 42 (celui de Tout le monde en parle, entre autres) ainsi que plusieurs anciennes vedettes. C’était le 50e anniversaire après tout. Pas juste une vulgaire rentrée télévisuelle annuelle.

Nous laissons maintenant à celui qui allait devenir l’animateur indétrônable de La Voix (malgré l’anecdote qui suit) le soin de raconter lui-même son histoire:

Joël Lemay / Agence QMI

«Plus tard, pendant l’émission, je faisais également un "remote", un topo en direct de chez quelqu’un, une grande fan du téléroman Virginie. Je lui apportais, entre autres, un gâteau qui représentait le logo de Radio-Canada. On allait diffuser ce topo, bien sûr, pendant l’émission de la rentrée, mais aussi le soir même de l’enregistrement, en direct, pour les gens réunis dans le 42.

Alors que je suis sur place, une caméra me suit, je monte l’escalier et je cogne à la porte. Un monsieur l’ouvre et me lance un "Yes?". Je demande à parler à Mme Unetelle, et je dis: "J’ai un gâteau à lui remettre et une grande carte signée par tous les artistes de TVA." Aussitôt, on m’a glissé à l’oreille: "As-tu dit TVA?" Je commençais à m’enliser. J’ai continué à le faire. Dans les faits, nous n’avions pas du tout la bonne adresse. En plus, lorsque je discutais avec le monsieur qui m’a accueilli, j’avais déposé le gâteau par terre, pour pouvoir lui montrer la carte. Eh bien, pendant que je continuais de parlementer avec lui, son chat s’est mis à manger le gâteau. Résultat, mon topo n’a jamais été diffusé, mais tous les gens réunis dans le 42 ont pu le savourer [EN DIRECT].

Quand je suis retourné à Radio-Canada le soir même, Guy A. Lepage m’a dit que c’était la chose la plus drôle qu’il avait jamais vue.»

On ne sait pas pour vous, mais nous ça fait notre journée.

2002, quelle année quand même.

N'hésitez pas à vous procurer l'édition papier du magazine Croc demain chez tous les bons commerçants qui existent!

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s

s