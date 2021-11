Mezzmiz: un nouveau traiteur qui livre des plateaux de mezze libanais

Partager







Un tout nouveau traiteur a fait son entrée sur le territoire montréalais et son offre est à faire saliver ceux et celles qui aiment le réconfort de la bouffe libanaise.

Il s'agit de Mezzmiz, un traiteur qui livre directement à votre porte des mezze frais pour un voyage culinaire digne des contes des mille et une nuits.

Houmous, taboulé, salade fattouche et labneh sont quelques-uns des petits plats (mezze) qui composent le menu faisant honneur à la gastronomie méditerranéenne.

Trois plateaux de dégustation (contenant six mezze) sont disponibles : les plateaux classiques avec viande, poulet ou fruits de mer, les plateaux végétariens et les plateaux végétaliens.

Parmi les mezze chauds, on se laisse tenter par les excellents dumplings au bœuf épicé Shish barak garnis d’une finition de yogourt, parsemés de pignons grillés, ciboulette, et sumac, et arrosés d’huile au piment Alep.

Parmi les mezze grillés, les keftas glacés à la mélasse servis avec tomates cerises et oignons rouges rôtis et l’halloumi grillé glacé au sirop d’érable fondent littéralement dans la bouche! Et pour les mezze froids, impossible de résister au taboulé avec persil, menthe, tomates et zeste de citron. Un véritable délice!

Pour passer une commande, voici comment ça fonctionne pour l'instant:

Par téléphone pour les gens de Montréal: 514-212-9900

Pour les gens de Dorval, Lachine, Bois-Franc, Nouveau St-Laurent, Ville de Mont-Royal, Côte St-Luc, ou Hampstead, Mezzmiz est sur UberEats.

